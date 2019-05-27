Российские города-миллионники догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Средний российский город-миллионник достигнет сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, если динамика развития городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше. Об этом говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие».





Всего в России 16 населенных пунктов, население в которых больше миллиона человек. По уровню ВГП (ценность, которая создается на территории города в течение заданного периода) миллионники делятся на две группы: продвинутые города со средним темпом прироста ВГП в 2010–2017 годах в 1,4%, а также отстающие со средним темпом прироста ВГП с 2010 по 2017 год в 0,2%. В продвинутые входят: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара и Краснодар. К отстающим эксперты относят Воронеж, Омск, Челябинск, Новосибирск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород, пишет РБК, ссылаясь на исследование.





В 2017 году российские города-миллионники обеспечивали 32,3% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В этом вкладе мегаполисов на Москву приходится 54,4%, на Санкт-Петербург — 15,1%, а на остальные миллионники — 30,5%. Подушевой уровень ВГП Москвы — более чем в два раза выше нестоличных крупных городов (1,3 миллиона рублей против 0,5 миллиона рублей в 2017 году).





Доходы бюджета Москвы в расчете на одного горожанина в 2017 году составили 169 тысяч рублей, Санкт-Петербурга — 97 тысяч рублей, а в других городах-миллионниках в среднем — всего 23 тысячи рублей. При этом объем инвестиций на одного москвича в том же году составил 162 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 127 тысяч рублей, а в прочих крупных городах — 94 тысячи рублей.





Чтобы увеличить вклад городов-миллионников в ВВП страны, нужно поддерживать рост малого и среднего предпринимательства, а также обеспечить приток инвестиций в наиболее перспективные отрасли, утверждает гендиректор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев. Также ускорить рост экономики городов может создание мотивации для местных властей стимулировать этот рост, считает эксперт.