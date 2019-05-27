Кремль ответил на требования трибунала ООН освободить украинских моряков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по освобождению задержанных прошлой осенью в Керченском проливе украинских моряков не изменилась — необходимо дождаться завершения следствия и суда. Таким образом Песков прокомментировал «Ведомостям» решение Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), который ранее обязал Россию освободить арестованных моряков и вернуть Украине задержанные корабли.





«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — ответил Дмитрий Песков на вопрос издания, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением МТМП.





25 мая в Министерстве иностранных дел России в ответ на решение трибунала ответили, что инцидент с украинскими судами не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту. «В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», — заявили в ведомстве.





Однако член рабочей группы по реформированию морского права в Международном морском комитете Айбек Ахмедов заявил «Ведомостям», что Москва обязана признавать юрисдикцию трибунала, так как он создан в соответствии с Конвенцией по морскому праву, которую Россия ратифицировала в 1997 году. «А ее статья 296 гласит, что любое решение суда или трибунала, имеющего юрисдикцию по этой конвенции, должно быть окончательным и соблюдаться всеми сторонами спора», — сообщил юрист.





Трибунал ООН 25 мая постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, задержанных в районе Керченского пролива. Председатель суда Пак Чжин Хен отметил, что России и Украине «нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе». Трибунал дает возможность двум странам предоставить в суд свои версии событий не позже 25 июня, добавил председатель суда.





Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение международного трибунала, заявил, что выполнение его Москвой «может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной». «Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Увидим, какой путь выберут в Кремле», — написал Зеленский в Facebook.





В конце ноября 2018 года Пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. Моряки были арестованы и сейчас находятся в России. На заседании Международного морского трибунала в Гамбурге Украина требует от России освободить всех моряков: власти Украины считают их военнопленными.





В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и занимавший тогда должность президента страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней, которое позже было введено, но только на 30 дней, до конца декабря 2018-го. Украинский лидер заявил тогда об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.