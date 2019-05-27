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СМИ: Губернатор Иркутской области экстренно госпитализирован
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СМИ: Губернатор Иркутской области экстренно госпитализирован

Сергей Левченко должен был вылететь в Москву в командировку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко экстренно госпитализирован, сообщило агентство FlashSiberia со ссылкой на свой источник в окружении главы региона. Собеседник издания отказался назвать причину госпитализации и возможный диагноз. В пресс-службе губернатора заявили, что пока не располагают информацией об этом.


«Сегодня [27 мая] губернатора экстренно госпитализировали», — цитирует свой источник FlashSiberia.


Руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич заявила изданию, что пока не располагает информацией о госпитализации Сергея Левченко. Она также добавила, что сегодня глава региона должен был вылететь в Москву в командировку.


Позднее в пресс-службе Сергея Левченко опровергли сообщения о его госпитализации: «С губернатором все в порядке, он в Москве в командировке».


В конце декабря 2018 года депутат Государственной думы РФ и председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов разместил запись в Instagram с видео, на котором губернатор Иркутской области Сергей Левченко учит внука стрельбе, используя в качестве мишени запертого в клетке кабана. Депутат отметил, что ранее в Сети уже появлялось видео, на котором Левченко участвует в охоте на медведя, предположительно с нарушением законодательства РФ. Также Бурматов разместил в своем профиле ссылку на ролик блогера Артема Павлечко «Царская охота», в котором автор собрал кадры с предположительно браконьерских охот главы Иркутской области. 


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