СМИ: Губернатор Иркутской области экстренно госпитализирован

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко экстренно госпитализирован, сообщило агентство FlashSiberia со ссылкой на свой источник в окружении главы региона. Собеседник издания отказался назвать причину госпитализации и возможный диагноз. В пресс-службе губернатора заявили, что пока не располагают информацией об этом.





«Сегодня [27 мая] губернатора экстренно госпитализировали», — цитирует свой источник FlashSiberia.





Руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич заявила изданию, что пока не располагает информацией о госпитализации Сергея Левченко. Она также добавила, что сегодня глава региона должен был вылететь в Москву в командировку.





Позднее в пресс-службе Сергея Левченко опровергли сообщения о его госпитализации: «С губернатором все в порядке, он в Москве в командировке».





В конце декабря 2018 года депутат Государственной думы РФ и председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов разместил запись в Instagram с видео, на котором губернатор Иркутской области Сергей Левченко учит внука стрельбе, используя в качестве мишени запертого в клетке кабана. Депутат отметил, что ранее в Сети уже появлялось видео, на котором Левченко участвует в охоте на медведя, предположительно с нарушением законодательства РФ. Также Бурматов разместил в своем профиле ссылку на ролик блогера Артема Павлечко «Царская охота», в котором автор собрал кадры с предположительно браконьерских охот главы Иркутской области.