Кличко назвал поломку стеклянного моста в Киеве диверсией

«Просто так, учитывая толщину и характеристики стекла, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается — акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что мост обстреляли. Подобные диверсии — криминал, и они получат жесткий ответ», — заявил Кличко в Twitter. Мэр отметил, что обратился в правоохранительные органы украинской столицы с требованием разобраться в произошедшем и дать событию правовую оценку.





По данным телеканала ТСН, стекло на мосту повредилось после того, как на нем попрыгала группа неизвестных. При этом сам мэр Кличко и его брат Владимир Кличко также на открытии достопримечательности прыгали на стекле, демонстрируя, как оно выдерживает нагрузку. «Почти все материалы, которые использовали для строительства, изготовлены на Украине. Стекло, которым обустроили 70 квадратных метров пола смотровых площадок, тоже украинское. Оно прочное, я лично испытывал», — рассказал на открытии градоначальник. Он отметил, что один квадратный метр такого стеклянного пола должен выдерживать нагрузку в 1150 килограмм.





«Сказать, что я зол, — это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения», — заключил Кличко.





Длина мостового перехода из бетона и стекла, который был построен в Киеве — почти 212 метров. Вес металлоконструкций — 460 тонн. Общая стоимость моста составила порядка 260 миллионов гривен (более 630 миллионов рублей).