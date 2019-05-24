Пензенская скорая бастует по-итальянски. Медики требуют повышения зарплат и улучшения условий труда

Сотрудники пензенской областной станции скорой помощи выступили с требованием повысить им зарплаты и улучшить условия труда. Медики обратились к губернатору, местным депутатам и в региональный минздрав, а чтобы не остаться незамеченными, с 27 мая планируют начать итальянскую забастовку (станут работать строго по инструкции). Текст обращения врачей есть в распоряжении Daily Storm.

Решение о начале протеста было принято 23 мая на собрании актива межрегионального профсоюза медработников «Действие», рассказал Daily Storm сопредседатель организации Андрей Коновал.

«Проблема в том, что люди в Пензе работают в очень непростых условиях и им мало платят, — пояснил он. — С 2019 года повысили оклад, но отменили надбавку за выработку лет, а это для человека, у которого семь лет стажа, — надбавка в 80% от оклада. То есть люди сознательно шли работать, пахали, зная, что у них через семь лет будет значительная прибавка, а с ними — вот так».

Коновал уточнил, что, согласно президентским майским указам, средняя зарплата у медиков должна составлять 26 тысяч рублей, сейчас же сотрудники скорой получают в среднем 16 тысяч.

«Мы, сотрудники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» — фельдшеры, медсестры и медбратья-анестезисты, водители — заявляем, что больше не можем терпеть унизительно низкий уровень нашей заработной платы — около 16-17 тысяч рублей (вместе с НДФЛ)», — говорится в обращении пензенских медиков.

Кроме того, врачи жалуются на невыносимые условия труда. Из-за нехватки кадров им приходится перерабатывать: «Работа по одному в неукомплектованной бригаде, завышенное количество вызовов, беспрерывные поездки по области почти без заезда на станцию, отсутствие нормальных технологических перерывов».

Сотрудники скорой отмечают, что из-за повышенной нагрузки снижается качество оказания медицинской помощи и растет риск врачебных ошибок. Кроме того, из-за нехватки бригад скорая не всегда выполняет федеральный 20-минутный норматив прибытия на экстренный вызов.

Также профсоюзный деятель отметил, что в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) заложены определенные деньги, ставки никуда не испарились, но в Пензе не доплачивают, например, фельдшеру, который работает в неукомплектованной бригаде, хотя в других регионах выплаты производятся.





Медики также требуют увеличить количество реанимационных бригад. Сейчас из-за их нехватки на многие требующие реанимационной помощи вызовы приезжает обычная скорая. «В Пензе на дежурство выходят всего три-четыре бригады, а в Кузнецке, по нашей информации, из-за недостатка врачей-реаниматологов на дежурство реанимационная бригада выходит один раз в два-три дня», — заявили Daily Storm в профсоюзе «Действие».