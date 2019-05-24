Пензенская скорая бастует по-итальянски. Медики требуют повышения зарплат и улучшения условий труда

Сотрудники пензенской областной станции скорой помощи выступили с требованием повысить им зарплаты и улучшить условия труда. Медики обратились к губернатору, местным депутатам и в региональный минздрав, а чтобы не остаться незамеченными, с 27 мая планируют начать итальянскую забастовку (станут работать строго по инструкции). Текст обращения врачей есть в распоряжении Daily Storm.
Решение о начале протеста было принято 23 мая на собрании актива межрегионального профсоюза медработников «Действие», рассказал Daily Storm сопредседатель организации Андрей Коновал.
«Проблема в том, что люди в Пензе работают в очень непростых условиях и им мало платят, — пояснил он. — С 2019 года повысили оклад, но отменили надбавку за выработку лет, а это для человека, у которого семь лет стажа, — надбавка в 80% от оклада. То есть люди сознательно шли работать, пахали, зная, что у них через семь лет будет значительная прибавка, а с ними — вот так».
Коновал уточнил, что, согласно президентским майским указам, средняя зарплата у медиков должна составлять 26 тысяч рублей, сейчас же сотрудники скорой получают в среднем 16 тысяч.
«Мы, сотрудники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» — фельдшеры, медсестры и медбратья-анестезисты, водители — заявляем, что больше не можем терпеть унизительно низкий уровень нашей заработной платы — около 16-17 тысяч рублей (вместе с НДФЛ)», — говорится в обращении пензенских медиков.
Кроме того, врачи жалуются на невыносимые условия труда. Из-за нехватки кадров им приходится перерабатывать: «Работа по одному в неукомплектованной бригаде, завышенное количество вызовов, беспрерывные поездки по области почти без заезда на станцию, отсутствие нормальных технологических перерывов».
Сотрудники скорой отмечают, что из-за повышенной нагрузки снижается качество оказания медицинской помощи и растет риск врачебных ошибок. Кроме того, из-за нехватки бригад скорая не всегда выполняет федеральный 20-минутный норматив прибытия на экстренный вызов.
Также профсоюзный деятель отметил, что в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) заложены определенные деньги, ставки никуда не испарились, но в Пензе не доплачивают, например, фельдшеру, который работает в неукомплектованной бригаде, хотя в других регионах выплаты производятся.
Медики также требуют увеличить количество реанимационных бригад. Сейчас из-за их нехватки на многие требующие реанимационной помощи вызовы приезжает обычная скорая. «В Пензе на дежурство выходят всего три-четыре бригады, а в Кузнецке, по нашей информации, из-за недостатка врачей-реаниматологов на дежурство реанимационная бригада выходит один раз в два-три дня», — заявили Daily Storm в профсоюзе «Действие».
Главврач ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» Владимир Атякшев сказал Daily Storm, что не знает ни о какой забастовке.
— Что такое итальянская забастовка вообще? — спросил главврач.
— Способ протеста, когда сотрудники предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы.
— То есть сотрудники решили работать лучше, чем раньше, — отреагировал Атякшев.
Руководитель пензенской скорой уточнил, что у руководства нет никакой информации о «бунте» подчиненных: «Ко мне вообще никто не обращался. Забастовки у медицинских работников вообще недопустимы по закону! Даже если и собрались бунтовать — надо уведомить. Меня не уведомили».
Атякшев отметил, что в Пензе есть два профсоюза медицинских работников. «Один маленький и новый (речь о профсоюзе «Действие») и наш ведомственный. Да, есть проблемы, но мы их рассматриваем, стараемся решать. Про зарплаты говорят? Так в 2019-м у нас оклад повысился с пяти тысяч до 14. У медиков без стажа зарплата заметно подросла, те, кто со стажем, ничего не потеряли. Так что, уверяю, мы работаем в штатном режиме», — сказал он.
Главврач заверил Daily Storm, что у работников скорой хорошие условия труда: есть машины, оборудованы комнаты отдыха, есть время для обеда. «А на тех, кто эту новость про забастовку написал, мы в суд подадим», — закончил Атякшев.
Андрей Коновал, комментируя слова Владимира Атякшева, отметил, что представление о том, что медики решили работать лучше, чем раньше, не совсем верно — они решили работать по закону. «Фельдшеры договорились не отправляться на вызовы в неукомплектованной бригаде. Медбратья и медсестры-анастезисты не будут ездить на выезд без врача-анестезиолога. А их пытаются заставить это делать», — пояснил представитель профсоюза.
Всего в заявлении медиков 15 пунктов. Кроме финансовых и кадровых вопросов, сотрудники пензенской скорой требуют прекратить преследование работников, которые выступают за соблюдение своих трудовых прав. По словам местных врачей, тем, кто выступает против администрации, регулярно объявляют выговоры.
Сотрудник пензенской скорой рассказал Daily Storm, что он и его коллеги неоднократно писали обращения своему руководству и в Минздрав, сообщая, что «тяжело работать в неукомплектованных бригадах, постоянно перерабатывая и получая смешные деньги», но эти обращения были проигнорированы. Собеседник отметил, что работать на скорой остаются только фанаты своего дела, потому что можно найти работу полегче и более высокооплачиваемую, «но должен же кто-то людей спасать». Кроме того, он сказал важные слова: «Если произойдет что-то страшное, неотложное, то, конечно, мы поедем и будем делать свою работу как надо. Мы ведь не только ради денег бастуем, ради справедливости тоже».
В пресс-службах губернатора Пензенской области и регионального Минздрава отказались прокомментировать ситуацию Daily Storm.
Это не первый скандал в пензенской системе здравоохранения за последнее время. 23 мая экс-министра Владимира Стрючкова обвинили в изнасиловании. Он руководил Минздравом 13 лет и ушел в отставку 1 мая по собственному желанию.