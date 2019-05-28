«Не только финансовый мешок»: Скворцова против объединения ФОМС, ПФР и ФСС

Создание социального мегарегулятора в стране, в состав которого могут войти Пенсионный фонд России (ПФР), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) навредит главной задаче Минздрава — сохранению здоровья россиян. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, ФОМС, в отличие от ПФР и соцстраха — не только финансовый мешок, у фонда есть и нефинансовые функции, значительно расширившиеся за последние несколько лет.





«Жесткая позиция. Мы считаем, что это абсолютный популизм, который пойдет во вред делу, за которое мы отвечаем, — сохранение здоровья людей. Хотя формально Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования считаются социальными фондами, они имеют не просто разные, но противоположные характеристики и принципы работы», — сказала Скворцова в интервью «Известиям», отвечая на вопрос об идее объединения социальных фондов страны в единую структуру.





Министр отметила, что ПФР и ФСС касаются не всех россиян, а только определенных категорий населения, а в случае с ФОМС совершенно другая ситуация. «Это солидарный механизм, включающий все население страны, который полностью формируется за счет страховых взносов работодателей за работающее население и регионов — за неработающее население», — подчеркнула она.





«При этом ФОМС в отличие от Пенсионного фонда и соцстраха — не только финансовый мешок, у него есть нефинансовые функции, которые значительно расширились за последние годы: экспертиза полноты и качества оказанной медицинской помощи, правильности маршрутизации больных, соблюдения клинических рекомендаций и стандартов», — отметила Скворцова.





Глава Минздрава подчеркнула, что механизм ФОМС «не может быть смешан с совершенно другими фондами», поскольку они формируются по совершенно противоположным принципам. «Более того, финансовые проблемы в других социальных сферах могут негативно повлиять на целостность и четкую организацию столь значимой для людей системы ОМС, являющейся базой для бесплатного оказания медицинской помощи», — добавила она.





Ранее РБК со ссылкой на источники в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщил о предложении ведомства изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и ФСС статус публично-правовых компаний. Смена их статуса может стать началом масштабной реформы для создания социального мегарегулятора, подчеркивало издание.





В середине апреля курирующая в правительстве вопросы социальной политики вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что во II квартале предстоит обсуждение статуса государственных внебюджетных фондов и их роли в системе социального страхования. Она отметила, что все три фонда функционируют на одной законодательной основе и поэтому к ним необходим единый подход.