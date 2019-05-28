Минэкономразвития хочет запретить публиковать информацию о владельцах недвижимости

Минэкономразвития хочет запретить предоставлять третьим лицам информацию из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — соответствующий законопроект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. За передачу сведений из ЕГРН о недвижимости и ее собственниках, «в том числе за плату», а также за создание с этой целью специальных сайтов физическим и должностным лицам грозит штраф в 50 тысяч рублей.





В сопроводительной документации объясняется, что ведомство подготовило инициативу из-за жалоб граждан на создание сайтов с информацией, якобы предоставленной из ЕГРН, но содержащей недостоверные сведения.





За передачу информации из реестра третьим лицам индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 100 тысяч рублей, юрлицам — 400 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы возрастают до 100 тысяч рублей для граждан и должностных лиц, до 200 тысяч рублей для предпринимателей и до 600 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, бизнесменам и юрлицам будет грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.





На законопроект Минэкономразвития обратили внимание «Ведомости» и руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров. Принятие закона ударит по журналистам и расследователям — им будет запрещено публиковать любую информацию из Росреестра, отметил Албуров.





«Законопроект борется с людьми, которые поняли, что на Росреестре сложно заказывать выписки, и решили перепродавать их дороже, но удобнее. Но «бонусом» закон принимается для нас, ведь там четко написано, что передача и публикация этих сведений запрещены. ФБК публикует справки ЕГРН целиком, и формально это передача справок третьим лицам», — заявил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией. Именно на данных из Росреестра основаны многие расследования ФБК, включая популярный документальный фильм-расследование 2017 года «Он вам не Димон» о недвижимости, которой якобы владеет через доверенных лиц премьер-министр России Дмитрий Медведев.





Это уже не первая попытка властей засекретить данные из публичных реестров, отмечает издание. Инициатива Минэкономразвития противоречит закону об информации, убежден замгендиректора «Трансперенси интернешнл Россия» Илья Шуманов. Любой, кто получил сведения из государственной системы, вправе их распространять, если это не гостайна, а в случае с ЕГРН такая тайна изначально отсутствует, подчеркивает эксперт.