Два туриста из Китая погибли и 19 пострадали в аварии с автобусом в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным погибших в ДТП и распорядился организовать доставку тел на родину. Он добавил, что приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах, а также в гостиницах.





Утром 22 мая туристический автобус съехал с автотрассы Сиена — Флоренция и перевернулся. В результате инцидента погибла 40-летняя россиянка, предположительно, туристический гид, 37 человек пострадали, в том числе 19 граждан России. Пресс-атташе российского диппредставительства в Италии сообщил Daily Storm, что в результате инцидента четыре россиянина получили тяжелые травмы, остальные — легкие повреждения и травмы средней степени тяжести.