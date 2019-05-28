Два туриста из Китая погибли и 19 пострадали в аварии с автобусом в Приморье

В окрестностях Уссурийска в Приморском крае перевернулся автобус с туристами из Китая. Двое граждан КНР погибли, 19 человек — пострадали. По предварительной информации, ДТП случилось из-за плохого самочувствия водителя, россиянина, он остался жив после аварии. Предполагается, что автобус съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся.
«По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо», — цитирует сообщение пресс-службы администрации Приморского края «Интерфакс». Пострадавших госпитализировали.
Автобус перевозил китайских туристов, прибывших в Приморье в рамках межправительственного соглашения между Москвой и Пекином об обмене туристскими группами, рассказали в администрации.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным погибших в ДТП и распорядился организовать доставку тел на родину. Он добавил, что приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах, а также в гостиницах.
Утром 22 мая туристический автобус съехал с автотрассы Сиена — Флоренция и перевернулся. В результате инцидента погибла 40-летняя россиянка, предположительно, туристический гид, 37 человек пострадали, в том числе 19 граждан России. Пресс-атташе российского диппредставительства в Италии сообщил Daily Storm, что в результате инцидента четыре россиянина получили тяжелые травмы, остальные — легкие повреждения и травмы средней степени тяжести.