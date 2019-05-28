Армию Сербии привели в полную боевую готовность после инцидента в Косове

Сотрудники косовского подразделения ROSU (спецназ МВД) задержали 13 сербов на севере Косова. В ответ на эти действия представителей МВД непризнанного государства президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны в полную боевую готовность. Глава государства заявил, что сербская армия отреагирует, «если силы ROSU не покинут» сербскую территорию.





«Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица, нет официальных данных о числе задержанных. Президент Вучич отдал приказ о приведении всех подразделений армии Сербии в полную боевую готовность, спецназ МВД в полной готовности», — говорится в сообщении Rts.rs.





На заседании Совета безопасности Сербии Вучич заявил, обращаясь к Европейскому союзу (ЕС), что сербская армия оставляет за собой право ответить на действия ROSU, если косовский спецназ не прекратит свою операцию. По данным сербских СМИ, утром 28 мая косовские спецназовцы проникли на территорию нескольких сербских муниципалитетов. Как сообщает Rts.rs, косовские правоохранители могли задержать большее количество сербов. В ходе спецоперации, по некоторым данным, один косовский спецназовец был ранен.





Ранее Вучич заявил, что Сербия должна признать тот факт, что она больше не контролирует Косово. «Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет нашей власти в Косове и Метохии, кроме фактической в сфере здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — заявил сербский лидер, выступая перед парламентом. По его словам, Сербии следует налаживать отношения с Косовом.





В 2008 году Косово объявило о своей независимости. Россия, Испания, Сербия и еще несколько государств не признают самостоятельность Приштины. США и большая часть стран ЕС считают Косово независимым государством. С1999 года Косово было де-факто независимым государственным образованием — бомбардировки натовскими войсками Сербии вынудили Белград оставить регион.





В начале февраля 2019 года президент Косова Хашим Тачи заявил, что Россия готова признать независимость полупризнанной республики после передачи нескольких районов Косова непосредственно под управление Сербии.