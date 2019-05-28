«Не смотрел ни разу за 29 лет»: Якубович рассказал о закулисье «Поля чудес»

Писатель, продюсер, актер и бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович в интервью передаче «Абонент доступен» на радио Baltcom рассказал, что он за 29 лет существования программы не посмотрел ни одной передачи и не понимает, почему она до сих пор выходит. Кроме того, ведущий посетовал на монтаж, который лишает «Поле чудес» «душевных моментов», и сообщил, что версия для телевидения не передает той атмосферы, которая царит на съемках.





«Я не смотрю ее [передачу] 29 лет. Как только раздается команда «мотор», я мгновенно получаю от этого [процесса съемок] удовольствие. Если я перестану получать от этого удовольствие, вы по глазам определите, что мне это надоело. Не могу объяснить, как эта штука [«Поле чудес»] существует 29 лет, я просто этого не понимаю», — рассказал Якубович.





Также ведущий рассказал, что дети участников шоу нередко стесняются выступать с номерами, которые подготовили. Якубович отметил, что если он видит, что ребенок боится аудитории, а взрослые продолжают давить, то он отводит малыша в коридор, где просит последнего показать его номер.





После этого ребенок немного раскрепощается и они выходят в студию, где номер вновь исполняется. Съемки при этом, отметил Якубович, не останавливаются. «А этот «теплый» кусок при монтаже исчезает», с грустью отметил артист.





«Есть великое и очень грустное понятие «монтаж». Запись программы продолжается 2,5 часа, во время которых зрители и ведущий смеются и так далее. В эфире — час. Значит, надо монтировать «всухомятку», оставляя лишь технологию передачи, например, угадывание букв. А все остальное — душевность, юмор, хохот вырезаются, остаются только вопрос-ответ», — добавил ведущий.





Капитал-шоу «Поле чудес» выходит в эфир с 1990 года. Первым ведущим передачи был журналист Владислав Листьев, который позаимствовал название из книги А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Первый выпуск с Леонидом Якубовичем в качестве ведущего программы вышел в эфир 22 ноября 1991 года. Спустя некоторое время Якубович предложил сместить в передаче акценты — вместо угадывания слов больше уделять внимание личностям игроков. Листьев время от времени появлялся в эфире в качестве соведущего программы, вплоть до его убийства в 1995 году.