Появились фото повреждений АПЛ США после столкновения с подводной горой

Столкновение оказалось настолько серьезным, сообщало издание Би-би-си, что субмарина едва не погибла: носовые балластные цистерны оказались разрушены. Однако внутренний корпус не был пробит, также не получил повреждений ядерный реактор. Из 110 членов экипажа погиб один человек, переломы костей, рваные раны и травмы спин получили 98 моряков. Стремясь обеспечить живучесть подлодки, экипаж долго боролся за плавучесть АПЛ.





Усилия экипажа увенчались успехом, и подлодке удалось всплыть на поверхность и запросить помощь. Субмарину отбуксировали в док, где помимо разрушения балластных цистерн диагностировали серьезные повреждения сонара. После ремонта АПЛ продолжила службу.





Командование ВМС США провело расследование инцидента и обвинило экипаж в халатности. В 124-страничном отчете, в частности, утверждалось, что подводная гора, с которой столкнулась субмарина, была нанесена на другие карты. «Если бы экипаж был более внимательным, то столкновение не было бы таким серьезным и гибель людей могла быть предотвращена», — приводит Би-би-си выдержку из отчета ведомства.





Подводная лодка USS San Francisco (SSN-711) относится к классу многоцелевых ударных АПЛ типа Los Angeles. Заложена на верфи Newport News Shipbuilding в мае 1977 года, спущена на воду в конце октября 1979-го, введена в строй в апреле 1981-го. Субмарина имеет 12 вертикальных шахт для запуска крылатых ракет Harpoon и Tomahawk, четыре торпедных аппарата. В качестве силовой установки используется один ядерный реактор. Предназначена для противодействия вражеским подлодкам и надводным кораблям, а также для нанесения ударов по побережью.