СПЧ: Запрет передачи выписок о недвижимости будет содействовать коррупции

Минэкономразвития хочет запретить предоставлять третьим лицам информацию из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — соответствующий законопроект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Запрет передачи выписок о недвижимости будет содействовать коррупции, считают в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ выступит против инициативы Минэкономразвития, заявил Daily Storm глава комиссии, главред «МК» Павел Гусев.





Данные из Единого госреестра недвижимости помогают выяснить, присвоили ли чиновники себе государственные средства. Такие сведения должны быть в открытом виде, подчеркнул главред «МК». «Я сверхотрицательно это [законопроект Минэкономразвития] оцениваю и считаю, что Минэкономразвития будет содействовать коррупции, а не борьбе с коррупцией [если проект поддержат]. Если это случится и такой законопроект пройдет — это будет конец борьбы с коррупцией. Тогда чиновникам будет раздолье совершенно непредсказуемое, мне кажется, что это вызовет только ожесточение людей. Люди и сейчас находятся в напряженном состоянии, и для них очередная защита коррупционеров — это вообще может быть взрывоопасная ситуация», — заявил Daily Strom Павел Гусев.





Гусев подчеркнул, что комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ «точно выступит против» инициативы. При этом он отметил, что «не особо верит», что законопроект министерства примут.





Согласно проекту закона Минэкономразвития, за передачу третьим лицам сведений о недвижимости и ее собственниках из Росреестра, «в том числе за плату», а также за создание с этой целью специальных сайтов предлагается ввести штраф в 50 тысяч рублей для физических и должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей — штраф до 100 тысяч рублей, для юрлиц — 400 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы возрастают до 100 тысяч рублей для граждан и должностных лиц, до 200 тысяч рублей для предпринимателей и до 600 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, бизнесменам и юрлицам будет грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.





На законопроект обратил внимание руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров. Принятие закона ударит по журналистам и расследователям — им будет запрещено публиковать любую информацию из Росреестра, отметил Албуров. Именно на данных из ЕГРН основаны многие расследования ФБК, включая популярный документальный фильм-расследование 2017 года «Он вам не Димон» о недвижимости, которой якобы владеет через доверенных лиц премьер-министр России Дмитрий Медведев.