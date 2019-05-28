Помощница Лунгина опровергла сообщение о его госпитализации

Помощница известного режиссера Павла Лунгина Ангелина Федоровская опровергла информацию о том, что кинодеятель попал в больницу из-за проблем с сердцем и после обследования был экстренно отправлен в реанимацию. По словам Федоровской, с режиссером все в порядке, она с ним разговаривала пять минут назад.





«Павел Семенович прекрасно себя чувствует. Общалась с ним [Лунгиным] пять минут назад, с ним все в порядке. Он поднимает трубку и говорит: «Я жив, все у меня хорошо, откуда такая заинтересованность в моем здоровье?». С ним все хорошо, он здоров», — сообщила Daily Storm Федоровская, добавив, что он действительно в больнице, но ничего серьезного.





Павел Лунгин — советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля. Получил известность благодаря фильмам «Остров», «Царь», «Братство», «Такси-блюз». Ранее возглавлял международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». Член Совфеда Игорь Морозов подверг критике фильм режиссера «Братство», так как, по словам сенатора, картина «вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события».