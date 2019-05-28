Первый канал готовит запуск программы с Ксенией Собчак

Журналистка, экс-кандидат в президенты России и общественный деятель Ксения Собчак может стать ведущей собственной передачи на Первом канале уже в следующем телесезоне. По данным СМИ, пресс-служба Первого канала подтвердила, что выход программы с известной журналисткой в качестве ведущей действительно обсуждается.





«Мы уже два года ведем переговоры с Константином Львовичем [Эрнстом]. Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия: «Классная идея, давайте попробуем!» — цитирует РБК Собчак.





Ксения Собчак была ведущей одного из сезонов реалити-шоу «Последний герой» на Первом канале. В 2009 году была одной из ведущих музыкальной программы «Две звезды», где составила компанию Татьяне Лазаревой и Тине Канделаки. По ее собственным словам, из-за участия в протестных акциях все сцены с ее участием в пародийной анимированной передаче «Мульт личности» были вырезаны.





20 мая пресс-служба компании «Газпром-медиа» сообщила в Facebook, что Собчак стала одним из генеральных продюсеров телеканала романтических комедий «Супер». Кроме Собчак, у телеканала «Супер» еще четыре генеральных продюсера: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский. Все четверо — выходцы из КВН («Сборная РУДН»), а также сооснователи компании Yellow, Black and White (сериал «Кухня»).