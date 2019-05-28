Хинштейн указал на проблемы в системе МВД после ЧП в школе под Саратовом

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн прокомментировал инцидент в школе в городе Вольске Саратовской области, где подросток с ледорубом набросился на школьницу. Депутат заявил Daily Storm, что к таким ЧП приводят ряд факторов, в частности, проблемы в системе работы ПДН – подразделений по делам несовершеннолетних в МВД. Парламентарий также обратил внимание на плохую подготовленность охранников в школах и недостаточное обеспечение образовательных учреждений тревожными кнопками.





«Проблемы есть в системе работы ПДН – подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, которые сегодня, к сожалению, кардинально сокращены. Если раньше в ряде регионов каждая школа обслуживалась конкретно закрепленным за ней инспектором ПДН, то сегодня, учитывая их небольшую численность, этого нет, что конечно же, плохо», – отметил Хинштейн.





Другая проблема в плане обеспечения безопасности школьников – это отсутствие систем профессиональной подготовки охранников в образовательных учреждениях. «Сегодня школы, по сути, охраняет кто угодно», – подчеркнул Хинштейн. Проблема, по его словам, заключается в том, что сегодня договора, заключаемые с охранными структурами, изначально в подавляющем большинстве случаев вызывают большие сомнения, потому что в них зачастую прописаны заведомо невыгодные для профессиональных и добропорядочных профессиональных компаний условия. Цена за услуги в таких контрактах в среднем в полтора-два раза ниже, чем себестоимость работы профессиональной структуры, подчеркнул Хинштейн.





Это приводит к тому, что под видом легальных специалистов школы нанимают тех, кто не является частными охранниками, не имеет соответствующих удостоверений, не обладает нужными профессиональными навыками, отметил депутат. «Особенно это актуально для крупных городов, где, по сути, охранники приезжают из соседних менее развитых территорий и живут в школе, как на вахте. Так быть не должно, принцип «чем дешевле, тем лучше» в безопасности не работает», – указал парламентарий.





В связи с этим Росгвардия предлагает установить ряд дополнительных требований к ЧОП, которые претендуют на охрану школ, сказал Хинштейн. Речь идет о наличии соответствующего опыта работы в сфере, наличии определенной квалификации. Также есть предложение по установлению профессиональных стандартов для частных охранников, работающих в образовательных учреждениях, добавил депутат.





Вторая проблема – это то, что школы должны быть оснащены тревожными кнопками для вызова нарядов Росгвардии, однако уровень обеспечения образовательных учреждений таким оборудованием недостаточно высок, заметил Хинштейн. Хотя количество школ с кнопками возрастает и это позитивный сигнал, добавил он. «Но все эти меры не дают стопроцентной гарантии от того, что завтра кто-то из учеников не захочет принести в школу топор, пневматический пистолет или нож, и сделать что-то страшное», – резюмировал депутат.





28 мая 15-летний юноша ударил 12-летнюю учащуюся школы №4 в Вольске металлическим предметом (по предварительным данным, ледорубом) и бросил в класс коктейль Молотова. Нападавший является учеником седьмого класса. Подросток после атаки бросился бежать, но его остановили другие учащиеся. В настоящее время юноша задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.



