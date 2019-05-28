Госдеп США обвинил Россию в беспорядочных ударах по мирному населению в Сирии

Госдепартамент США выразил обеспокоенность действиями России и сил президента Сирии Башара Асада в этой республике. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Военно-космические силы (ВКС) РФ и армия Асада наносят беспорядочные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре на северо-западе Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус (Morgan Ortagus).





«Беспорядочные удары по мирному населению и общественной инфраструктуре – школам, рынкам и больницам – это безрассудная эскалация конфликта, это недопустимо. Насилие должно прекратиться», – подчеркнула Ортагус, которую цитирует Reuters.





Как отмечает агентство, в результате авиаударов России и войск Асада по провинции Идлиб, где находятся боевики, выступающие против режима сирийского президента, за последний месяц погибли 229 мирных жителей, 727 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, из-за этих атак порядка 250 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.





Ситуация в районе Идлиба обострилась в начале мая. С 21-го числа боевики постоянно атакуют позиции правительственных войск. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуда в провинции Хама. Кроме того, террористы стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим, однако эти атаки успешно отражаются силами ПВО.





Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВКС России осуществляют в Сирии удары исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам боевиков. Кроме того, замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин пообещал, что сирийский Идлиб не станет второй Раккой с масштабной боевой операцией. Такое заявление Вершинин сделал на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.





«Я могу вам сказать, что Идлиб не станет второй Раккой, не станет тем мертвым городом, который разбомбили до земли члены международной коалиции во главе с США. Речь не идет о масштабной боевой операции в Идлибе», – подчеркнул замглавы МИД.





В апреле замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Станислав Гаджимагомедов говорил, что террористы практически полностью взяли под контроль зону деэскалации в Идлибе. Такая обстановка не позволяет говорить о завершении конфликта в Арабской Республике, отмечал он. Представитель Генштаба также предупредил об угрозе применения террористами химического оружия против мирного населения в этом регионе.





Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Во второй половине 2018-го сирийским правительственным войскам удалось при поддержке ВКС России совершить коренной перелом в войне — большая часть территории страны была очищена от исламистов и боевиков из сил умеренной оппозиции. Неподконтрольными сирийскому правительству остаются лишь курдские территории на севере САР, Идлиб, а также некоторые сектора на востоке государства.







