В Мадриде удивились реакции Москвы на слова главы испанского МИД о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель спровоцировал международный скандал, назвав в интервью Россию врагом своей страны. После этого министерство иностранных дел РФ вызвало испанского посла. Во внешнеполитическом ведомстве европейского государства выразили удивление такой реакцией Москвы, назвав ее чрезмерной.





«Нас неприятно удивила реакция России. Мы считаем, что Москва слишком остро отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанную через призму европейских взглядов. Еще нас удивило, что Россия предала свою реакцию огласке», – заявил представитель МИД Испании, которого цитирует газета El Periodico.





Претензии у российского министерства возникли к высказываниям Борреля, которые он сделал в ходе интервью El Periodico. Во время беседы с журналистом дипломат, в частности, рассуждал об изменившихся геополитических реалиях и о том, как на них следует реагировать Европе.





«На самом деле сейчас мы видим новый мир, который мы не могли представить себе пять лет назад. Тогда Трамп не был президентом, не было Brexit, у нас не было миграционного кризиса, не было сирийской войны. Многое изменилось. Наши союзники поворачиваются к нам спиной. Наш старый враг – Россия – снова представляет угрозу, а Китай выступает в качестве соперника», – сказал Боррель. Это интервью было опубликовано 23 мая.





28 мая посол Испании был вызван в МИД России. В ходе беседы дипломату выразили «недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями» Борреля, сообщила пресс-служба российского ведомства. «Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время», – подчеркнули в МИД.





Весной 2019 года российского посла в Словакии Алексея Федотова вызвали в МИД страны. Данное решение было связано с комментарием посольства РФ после выхода в местных СМИ статьи о «врагах России». По словам Федотова, замминистра обороны Словакии Роберт Ондрейчак опубликовал в газете SME «лживые высказывания» о том, что страны Запада, НАТО и ЕС якобы являются врагами России. После этого посольство РФ в Словакии направило ноту в МИД этой страны. В ответ внешнеполитическое ведомство Словакии вызвало Федотова.