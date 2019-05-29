СМИ: В России появится «отцовский капитал»

В России может появиться новый вид выплат многодетным семьям, поощряющий повышение рождаемости, пишут «Известия» со ссылкой на доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства. По данным издания, подобная субсидия будет выплачиваться при рождении в семье третьего ребенка, если родители находятся в зарегистрированном браке и воспитывают детей вместе. При этом выплата будет назначаться вместе с материнским капиталом, а не заменять ее.





«Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, «третьего ребенка заказывает отец». Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной», — пояснил инициативу автор документа, зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.





Согласно документу, выплата будет производиться один раз для семей, где отец и мать, состоящие в зарегистрированном браке, совместно воспитывают троих детей. Ее размер будет равен выплате материнского капитала — по действующему законодательству с 2017 года это 453 тысячи рублей. Таким образом, за третьего ребенка супруги получат порядка 906 тысяч рублей в субсидиях.





Начать реализацию нового комплекса мер можно с регионов Дальнего Востока, согласно национальной программе его развития, предполагают авторы инициативы. В этих субъектах России проживает около 5,5% населения страны. Законотворцы полагают, что для реализации проекта на Дальнем Востоке потребуется 70–80 млрд рублей в течение пяти лет. Кроме того, на первом этапе новые выплаты планируют протестировать также в Калининградской области, Севастополе и Крыму.





Если первый этап изменений покажет себя успешно, то в дальнейшем «отцовский капитал» также появится в демографически депрессивных регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а на завершающем этапе — во всех оставшихся субъектах РФ.





Введение подобных социальных выплат должно помочь в повышении коэффициента рождаемости, считают авторы законопроекта. Предполагается, что к 2024 году средний коэффициент рождаемости в стране достигнет уровня 1,92-2,05 детей на одну женщину. Эта задача обозначена в нацпроекте «Демография».