СКР задержал главу крупнейшей в России уранодобывающей компании по обвинению в коррупции

«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении одного из депутатов Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края VI созыва, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)», — сообщает сайт регионального управления СКР.





В ведомстве подчеркнули, что взятка в 500 тысяч рублей была не единовременной — глава горнохимического предприятия получал эту сумму каждый месяц, и за почти полтора года взял с депутата порядка восьми миллионов рублей. В доказательство этому правоохранители в ходе обысков дома и на работе одного из подозреваемых изъяли более 11 миллионов рублей, а также иностранную валюту, документы, видео и аудиозаписи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела.





Оба подозреваемых задержаны на 48 часов, в настоящий момент готовятся документы для их заключения под стражу.





ППГХО – крупнейшее уранодобывающее предприятие в России, расположенное в городе Краснокаменск Забайкальского края. Основной вид деятельности ПАО «ППГХО» — производство закиси-окиси урана с целью ее дальнейшего обогащения на предприятиях ядерного топливного цикла Госкорпорации «Росатом».