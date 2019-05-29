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Ученые связали уменьшение рейтинга Путина с падением реальных доходов россиян
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Ученые связали уменьшение рейтинга Путина с падением реальных доходов россиян

Предпосылок для роста заработков на данный момент нет, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС

Реальные доходы россиян в 2019 году упадут, а не вырастут, полагают экономисты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). По их мнению, предпосылок для роста доходов, которого ожидает в этом году правительство, не существует. Также эксперты полагают, что на прежнем уровне останется уровень бедности в 12,9%, поскольку масштабных мер по его снижению не запланировано. С зафиксированным за последние пять лет общим падением доходов россиян связывают также антирекорд одобрения президента РФ Владимира Путина — как заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, граждане страны не верят в улучшение своей финансовой ситуации в будущем при действующей власти.


«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — приводит РБК слова директора Центра трудовых исследований ВШЭ Владимира Гимпельсона. Рост ВВП в первом квартале 2019 года упал до 0,5% после 2,7% в последнем квартале 2018 года. Общий прогноз Минэкономразвития (МЭР) предполагает, что в 2019 году ВВП вырастет всего на 1,3%, тогда как в 2018 году этот показатель повысился на 2,3%.


Оценка реальных доходов россиян уже упала в 2019 году после перехода Росстата на новую методику подсчета. За I квартал 2019 года доходы граждан РФ упали на 2,3%. Экономисты тогда пояснили, что базовые показатели прошлого года были выше, чем текущего, из-за довыполнения майских указов 2012 года и соответствующих вливаний в бюджетный сектор. Схожего уменьшения ожидают и во II квартале 2019 года, поскольку аналогичный период в прошлом году также был затронут последними действиями по выполнению указов президента РФ.


Тенденции прошлых лет также пока не показывают улучшения — по данным Росстата, реальные доходы россиян падают с 2014 года. По итогам 2018 года, они сократились на 0,2%. Согласно новой методике, с 2013 года заработки граждан упали суммарно на 8,3%. При этом рост в пределах 1% за год, которого ожидает МЭР, может относиться к статистической погрешности, подчеркнула директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3–4%, — это разговор о пустом», — отметила она. По ее мнению, факторов для улучшения благосостояния россиян не существует.


Уровень бедности скорее всего также останется на прежнем уровне, заявила Малева. Она напомнила, что в 2018 году был предпринят ряд крупных мер по его снижению, таких как повышение зарплат бюджетников (врачей, педагогов, научных работников и др.) перед выборами президента и увеличение МРОТ до прожиточного минимума. На 2019 год подобных акций не запланировано, поэтому и ожидать, что осуществится поставленная правительством цель в -0,9% уровня бедности за год, не стоит, уверена экономист.


Эксперты считают, что именно подобная ситуация в экономике привела к антирекорду рейтинга президента страны, зафиксированного ВЦИОМ весной 2019 года. «Россияне не верят в то, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня. А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы?» — заявил в эфире телеканала «Дождь» глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Тот факт, что доходы уже пять лет падают, россиян «напрягает и удивляет», пояснил он.


Глава ВЦИОМ подчеркнул, что критической точкой для восприятия властей обществом стала пенсионная реформа 2018 года. «Ожидания россиян, касаемые увеличения зарплат, улучшения медицины и образования, оказались перечеркнуты. Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», — пояснил он. По его словам, именно из-за пенсионной реформы среди россиян стал распространен «эффект черных очков», то есть негативного восприятия будущего и властей, которые считаются ответственными за него.


24 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, который показал снижение доверия Путину до минимума за 13 последних лет. Доля россиян, назвавших Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. В то же время почти две трети респондентов (65,8%) заявили, что в целом одобряют деятельность действующего президента.


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