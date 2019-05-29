Бывший пресс-секретарь Порошенко объяснил пропажу серверов с секретной информацией

Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была арендована на средства бывшего украинского лидера Петра Порошенко, оборудование вернули владельцу, секретной информации на ней не было. Таким образом бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Данилюка, который заявил, что из помещения совета в здании администрации президента пропали серверы с секретной информацией.





«Никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой», — написал экс-пресс-секретарь президента Украины в своем аккаунте в Facebook. Цеголко добавил, что в СНБО есть ситуационный центр «со всеми конфиденциальными серверами».





28 мая секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретной информацией. «Это ситуационная комната администрации президента, так сейчас она выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно иначе, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Все было снято во время смены власти, вот такая получилась цивилизованная передача власти на Украине», — сказал он в видеообращении в Facebook.