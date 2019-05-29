Бывший пресс-секретарь Порошенко объяснил пропажу серверов с секретной информацией

Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была арендована на средства бывшего украинского лидера Петра Порошенко, оборудование вернули владельцу, секретной информации на ней не было. Таким образом бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Данилюка, который заявил, что из помещения совета в здании администрации президента пропали серверы с секретной информацией.
«Никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой», — написал экс-пресс-секретарь президента Украины в своем аккаунте в Facebook. Цеголко добавил, что в СНБО есть ситуационный центр «со всеми конфиденциальными серверами».
28 мая секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретной информацией. «Это ситуационная комната администрации президента, так сейчас она выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно иначе, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Все было снято во время смены власти, вот такая получилась цивилизованная передача власти на Украине», — сказал он в видеообращении в Facebook.
По словам Данилюка, во время совещаний часто использовалась секретная информация, которая хранилась на вывезенных из здания серверах. «Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация?» — спросил он.
Бывший глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов утверждает, что место, в котором Данилюк записал видеообращение, «никоим образом не имеет отношения к СНБО», сообщают «Украинские новости». Видео снято в помещениях администрации президента на Банковой улице в Киеве, а главный ситуационный центр СНБО находится на улице Болбочана, и оборудование там охраняют, пишет издание.
Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая провел назначения на высокие государственные посты. Секретарем СНБО стал Александр Данилюк, при Петре Порошенко он был министром финансов. Замглавы администрации был назначен Алексей Гончарук, ранее он занимал должность советника первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.