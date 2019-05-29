Huawei через суд потребовала изменить законы США

Китайская корпорация Huawei подала в американский суд иск, по которому требует признать неконституционной часть американского закона о национальной безопасности, при помощи которой компанию поместили в черный список Министерства торговли США. Таким образом, Huawei оспаривает не решение администрации, а сами законы, по которым это решение было принято. По словам представителей корпорации, раздел 889 Закона о национальной обороне (NDAA) позволяет накладывать ограничения на юридических лиц безо всяких объяснений, и тем самым нарушает Конституцию США.





Huawei полагает, что раздел 889 является неконституционным по двум причинам: во-первых, он позволяет властям страны без надлежащего судебного процесса наказывать лицо или группу лиц; во-вторых, из-за действия ограничений представители фирмы не могут узнать о доказательствах против них и выступить в суде — таким образом, нарушается их право на полноценный судебный процесс, сообщает телеканал CNBC.





По мнению юристов корпорации, Конгресс США незаконно выступил в роли судьи и фактически вынес внесудебное решение, которое запрещает Huawei вести бизнес с государственными учреждениями США.





Если запрос Huawei будет удовлетворен, то дальнейшее рассмотрение указа властей США будет проходить уже в пользу китайской корпорации. Первое заседание по этому запросу назначено на 19 сентября — более чем на месяц позднее, чем срок, во время которого компания может продолжать вести бизнес в США с ограничениями. CNBC отмечает, что рассмотрение иска Huawei может занять месяцы.





Вашингтон ранее заявил об очевидной угрозе нацбезопасности США от действий корпорации — по данным американских властей, компания имеет тайные связи с китайской разведкой и может поставлять ей информацию, полученную при помощи телефонов Huawei. В связи с этим 15 мая Министерство торговли страны внесло Huawei и связанные с ней компании в черный список.





Позднее корпорация Google решила приостановить бизнес-сотрудничество с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению американской компании. Также о приостановке поставок китайскому производителю критически важного программного обеспечения и компонентов объявили крупнейшие IT-компании США, в том числе производитель микропроцессоров Intel, разработчик беспроводных устройств Qualcomm, производители микросхем Xilinx и Broadcom.





21 мая стало известно, что Вашингтон изменил свое решение по Huawei. Как заявил американский министр торговли Уилбур Росс, китайская корпорация и ее партнеры до 19 августа смогут обеспечивать работу сетей и оборудования на территории США, а также поставлять своим покупателям обновления ПО на смартфонах Android. Чиновник пояснил, что такая мера позволит операторам в срок выполнить условия договоров с другими организациями и избежать «резких проблем» для американских компаний.