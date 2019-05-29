Глава Хабаровского края назвал человеческий фактор причиной аварии SSJ 100 в Шереметьево

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что в министерство транспорта региона поступило техническое заключение, в котором человеческий фактор называется приоритетной версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево. Документ поступил из управления безопасности полетов Росавиации, проводившего расследование катастрофы, уточнила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко «Коммерсанту». SSJ 100 собирают на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.





В техническом заключении говорится, что SSJ 100 «был в идеальном состоянии», заявил Фургал. «Что произошло? На высокой скорости пилоты по неопытности или на нервном срыве совершили ряд ошибок. Первая ошибка — под неправильным углом на высокой скорости начали садиться. На третьем ударе стойками пробили крылья, баки. Полилось топливо, и самолет загорелся. До последней минуты двигатели работали нормально. Официальное заключение комиссии — самолет технически был полностью исправен. Это 100% человеческий фактор», — сообщил губернатор Хабаровского края в эфире местного телеканала «Губерния» по итогам поездки в Комсомольск-на-Амуре.





Сергей Фургал также подчеркнул, что «не может быть и речи о сворачивании» строительства Superjet. «Наоборот, будем его расширять. Произошла определенная модернизация. Самолет, как мне говорили, немного уменьшат в длину, и за счет этого улучшат характеристики», — рассказал он.





Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта Евгения Дитриха организовать оперативную проверку SSJ 100 на соответствие сертификационным требованиям. Об этом 28 мая сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо АЭВТ. У ассоциации возникли вопросы к ряду систем самолета и прочностным характеристикам конструкции кессона крыла и шасси, отмечается в документе.





Самолет SSJ 100 вылетел из Шереметьево в Мурманск около 18:00 мск 5 мая, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил аварийную посадку, в ходе которой уже было заметно возгорание. В результате возникшего пожара погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. После катастрофы несколько рейсов Superjet задержали и отменили в аэропорту Шереметьево.