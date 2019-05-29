Нобелевский лауреат готов открыть в Турции музей Анны Карениной

Турецкий писатель, лауреат многих литературных премий (в том числе Нобелевской премии в 2006 году) Орхан Памук планирует открыть в Стамбуле музей Анны Карениной, главной героини романа Льва Толстого. Ранее в честь одного из романов Памука, известного своими непростыми отношениями с властями Турции, был открыт «Музей невинности».





«Я очень хочу открыть музей Анны Карениной. Мой роман «Музей невинности» был написан изначально с мыслью о последующем создании музея на его основе. Но «Анна Каренина» была написана как роман, и о музее Толстой не думал. Но я вот думаю: если сделать музей Анны Карениной, поместить туда ее платья… Можно показать в этом музее русскую действительность, которая окружала Анну в 70-х годах XIX века», — цитирует РИА Новости писателя.





Памук уточнил, что роман можно воплотить в музее в виде тех вещей, которые в нем описываются. «Где-то можно использовать особую технику представления, я называю ее «машинка черного света». Свет не может быть черным, это оксюморон. Например, есть главы, где нечего показывать из вещей. Вот для этого я и использую подобные наработки», — отметил литератор.