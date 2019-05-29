Нобелевский лауреат готов открыть в Турции музей Анны Карениной

Турецкий писатель, лауреат многих литературных премий (в том числе Нобелевской премии в 2006 году) Орхан Памук планирует открыть в Стамбуле музей Анны Карениной, главной героини романа Льва Толстого. Ранее в честь одного из романов Памука, известного своими непростыми отношениями с властями Турции, был открыт «Музей невинности».
«Я очень хочу открыть музей Анны Карениной. Мой роман «Музей невинности» был написан изначально с мыслью о последующем создании музея на его основе. Но «Анна Каренина» была написана как роман, и о музее Толстой не думал. Но я вот думаю: если сделать музей Анны Карениной, поместить туда ее платья… Можно показать в этом музее русскую действительность, которая окружала Анну в 70-х годах XIX века», — цитирует РИА Новости писателя.
Памук уточнил, что роман можно воплотить в музее в виде тех вещей, которые в нем описываются. «Где-то можно использовать особую технику представления, я называю ее «машинка черного света». Свет не может быть черным, это оксюморон. Например, есть главы, где нечего показывать из вещей. Вот для этого я и использую подобные наработки», — отметил литератор.
Орхан Памук является одним из самых известных современных турецких писателей, который в своем творчестве затрагивает не только проблемы вестернизации и традиционных ценностей, но и изучает точки соприкосновения ислама и христианства (роман «Снег»). Писатель также известен своей гражданской позицией, из-за которой нередко возникают проблемы. В частности, в 2005 году власти Турции подали на него в суд по поводу его фразы о том, что геноцид курдов и армян в стране умалчивается. После этого Памук на некоторое время покинул Турцию, но позже вернулся.
Роман «Музей невинности» вышел в 2008 году, а музей был открыт в том же доме, где была написана книга, в 2012 году. В 2014 году «Музей невинности» был признан лучшим музеем Европы. Основная экспозиция посвящена главной героине — небогатой девушке Фюсун, в которую по сюжету влюбляется ее богатый дальний родственник Кемаль. После того как девушка исчезает, Кемаль начинает собирать все, что с ней связано: кофейные чашки, билеты, сережки, карандаш и так далее. Каждый этаж музея посвящен отдельной главе книги.