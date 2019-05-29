Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге из-за комментариев

Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского издания E1.ru удалить с YouTube-канала трансляции протестов против строительства храма на месте сквера. Ведомство сообщило, что в комментариях пользователей, оставленных под видео, содержатся призывы к массовым беспорядкам и экстремизму. В издании заявили, что вместо этого удалят комменты, послужившие причиной запроса от регулятора.





«Причиной направления требования об удалении являются комментарии к ролику, содержащие призывы к экстремистской деятельности. Мы удалим все комментарии, таким образом исключим причины, послужившие основанием для требования», — сообщил глава юридического отдела E1.ru Евгений Шуров.





Роскомнадзор в своем запросе ссылается на требование прокуратуры города. Правоохранители нашли в комментариях под видео «призывы к массовым беспорядкам, к осуществлению экстремистской деятельности и к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Функция комментирования на YouTube почти никак не зависит от авторов видеозаписи — они могут только запретить комментирование полностью, но как-либо ограничить темы сообщений не в силах.





Ранее о требовании Роскомнадзора удалить видео о протестах в Екатеринбурге сообщил депутат Заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко. Законотворец по требованию ведомства удалил со своего канала на YouTube запись, посвященную протестам в Екатеринбурге. Роскомнадзор тогда также сослался на требования прокуратуры, которая увидела в видеоролике призывы к экстремистской деятельности в комментариях к ролику.





В Екатеринбурге с 13 по 16 мая продолжались протесты по поводу строительства храма в сквере возле Свердловского театра драмы. Во время акций полиция задержала десятки человек, в столкновениях между противниками и сторонниками возведения собора были пострадавшие. После предложения Владимира Путина выяснить мнение жителей города о планах возведения храма в сквере, ВЦИОМ провел опрос населения. Только 10% респондентов поддержали проект, 74% назвали идею неудачной. В Екатеринбургской епархии затем заявили, что результаты исследования не отражают действительного положения дел, поскольку опрос провели во время обострения ситуации.