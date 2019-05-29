СМИ: «Джон Сноу» лечится от алкоголизма из-за окончания «Игры престолов»

Британский актер Кит Харингтон, известность которому принесла роль бастарда Джона Сноу в сериале «Игра престолов», пытается справиться с алкоголизмом и стрессом в реабилитационном центре в Коннектикуте. Месяц пребывания в клинике обошелся актеру в 120 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Page Six.
«Он [Кит Харингтон] понял, что «это конец», это было то, над чем они так усердно работали на протяжении нескольких лет. Он находится в клинике из-за стресса, истощения и алкоголизма. Харингтон решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы решить некоторые свои проблемы», — цитирует издание друга актера.
Актер практикует когнитивно-поведенческую терапию, а также медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Page Six сообщает, что месяц пребывания в центре стоит 120 тысяч долларов, а жена актера Роуз Лесли, сыгравшая в сериале роль Игритт, всецело поддерживает своего супруга, как и родные артиста.
По данным СМИ, два месяца назад Харингтон рассказал журналистам, что он обращался к психотерапевту, после того как его персонажа в «Игре престолов» воскресили, потому что к тому, чтобы вновь оказаться в центре внимания, он оказался не готов.
«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Снимался под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса для кабельного телеканала HBO (Home Box Office). Съемки велись в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.
Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 года. Показ финального сезона сериала стартовал 14 апреля 2019 года. Сериал считается одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Бюджет первого сезона оценивается в 50-60 миллионов долларов. Съемка же одной серии восьмого сезона обошлась в 15 миллионов долларов.
16 мая фанаты сериала выразили недовольство финальным, восьмым сезоном и создали петицию, потребовав не только переснять все вышедшие в этом году эпизоды, но и сменить шоураннеров. По мнению поклонников шоу, Бениофф и Уайсс выпустили неудачный сезон, потому что сценарий больше не опирался на книги автора вселенной Джорджа Мартина. Петицию подписали более миллиона человек.
Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал журналистам, что следит за «Игрой престолов». По его словам, он смотрит сериал исключительно на английском языке, потому что в нем его привлекают «качественные и литературно написанные диалоги». 15 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не смотрит «Игру престолов»: у российского лидера нет времени на просмотр ТВ-шоу — только на новости.