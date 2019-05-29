СМИ: «Джон Сноу» лечится от алкоголизма из-за окончания «Игры престолов»

Британский актер Кит Харингтон, известность которому принесла роль бастарда Джона Сноу в сериале «Игра престолов», пытается справиться с алкоголизмом и стрессом в реабилитационном центре в Коннектикуте. Месяц пребывания в клинике обошелся актеру в 120 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Page Six.





«Он [Кит Харингтон] понял, что «это конец», это было то, над чем они так усердно работали на протяжении нескольких лет. Он находится в клинике из-за стресса, истощения и алкоголизма. Харингтон решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы решить некоторые свои проблемы», — цитирует издание друга актера.





Актер практикует когнитивно-поведенческую терапию, а также медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Page Six сообщает, что месяц пребывания в центре стоит 120 тысяч долларов, а жена актера Роуз Лесли, сыгравшая в сериале роль Игритт, всецело поддерживает своего супруга, как и родные артиста.





По данным СМИ, два месяца назад Харингтон рассказал журналистам, что он обращался к психотерапевту, после того как его персонажа в «Игре престолов» воскресили, потому что к тому, чтобы вновь оказаться в центре внимания, он оказался не готов.