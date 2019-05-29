Без диктата и с чистого листа: Матвиенко призвала Зеленского «вместе двигаться дальше»

«Россия заинтересована в налаживании нормальных добрососедских отношений с Украиной. Такой же, я знаю, запрос сегодня существует и в украинском обществе. Как показывают последние социологические исследования, растет процент граждан страны, выступающих за восстановление и нормализацию отношений с Россией, [граждан] понимающих, что это в интересах самой Украины», — рассказала Матвиенко в интервью ТАСС.





По мнению спикера Совфеда, новому президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит учесть, что его поддержал в том числе и «уставший от нагнетаемой русофобии» народ, желающий мира на Донбассе и уменьшения влияния националистов на страну. «Еще рано судить, прошло слишком мало времени, но либо президент реализует содержание мандата, выданного ему жителями Украины, либо он будет терять поддержку. Нельзя не ответить на запрос общества. Мы такие сигналы от президента Украины ждем и ждем изменения риторики», — подчеркнула она.





Матвиенко напомнила, что Москва не отказывалась от диалога с Киевом на протяжении последних пяти лет, несмотря на дипломатический кризис между Россией и Украиной. Она отметила, что депутатов Верховной рады приглашали участвовать в работе Межпарламентской ассамблеи СНГ. «Отклика не получили. Тем не менее мы достаточно терпеливо это делали и делаем. Хлопнуть дверью — легче всего. Двери Межпарламентской ассамблеи СНГ открыты для Верховной рады и ее депутатов», — заявила она.





Председатель верхней палаты парламента РФ призвала нового президента Украины «начать все с чистого листа» — оценить существующую сейчас ситуацию и действовать относительно нее. «Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше», — заключила Матвиенко.





В мае 2019 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он не намерен вести переговоры с Москвой, назвав при этом Россию агрессором. Кроме того, глава администрации Зеленского Андрей Богдан говорил, что политический лидер рассматривает возможность провести референдум по вопросу переговоров между Киевом и Москвой. По словам Богдана, на референдум могут вынести вопросы о достижении мирных договоренностей с Россией и решении кризиса на юго-востоке Украины.





Кроме того, в начале мая Зеленский отмечал, что развивать отношения между Украиной и Россией будет сложно, для этого от Москвы потребуется сначала вернуть Киеву «контроль над всей государственной границей». По его мнению, у двух стран осталось мало общего, кроме географической границы, и «братскими» отношения между ними назвать нельзя.