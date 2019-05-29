Суд оштрафовал Панина на 59 тысяч рублей за курение в самолете

Судогодский районный суд Владимирской области оштрафовал российского актера Алексея Панина на 59 тысяч рублей за курение и пьяный дебош на борту самолета, который совершал рейс Москва — Стамбул в декабре 2018 года. До того как артиста передали в руки полиции, он заявлял, что ему ничего не будет, потому что он «звезда». Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 15 дней.





«Судогодский районный суд удовлетворил иск ООО «Авиакомпания «Победа» о взыскании убытков, причиненных курением на воздушном судне. Известный актер выплатит авиакомпании 59 000 рублей», — сообщила пресс-служба суда. Панин не стал комментировать Daily Storm информацию о своем штрафе, заявив, что ему это «не интересно».





В сообщении отмечается, что Панина, которого сняли с рейса Москва — Стамбул, передали сотрудникам полиции во Внуково. После этого авиакомпания была вынуждена провести дополнительную санобработку самолета. Затраты на эту процедуру и составили 59 000 рублей.





По данным СМИ, Панин учил пассажиров курить через салфетку, чтобы не срабатывал детектор дыма, матерился, распивал алкоголь и требовал ручку, чтобы раздавать автографы. Позже актер заявил, что его никто не снимал с рейса и это «можно проверить по камерам».