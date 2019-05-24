«Фильм невозможно украсть»: Алексея Панина уличили во лжи

В среду, 23 мая, во всех светских Telegram-каналах распространилось видео, в котором скандально известный актер Алексей Панин обвиняет своего оператора Александра Сюткина в краже фильма «Я вернулся» и называет его не иначе как «вор» и «аферист». Вдобавок к этому он заявил, что Сюткин употребляет наркотики, с трудом нажимает кнопку Play, и пообещал «уничтожить оператора».
«Я уничтожу, Саша Сюткин, твою жизнь. С моими друзьями-артистами Володей Епифанцевым, Никитой Джигурдой, Сашей Головиным мы готовим видеообращение. Сделаем большой флешмоб по стране, чтобы все знали, что с тобой работать нельзя», — пригрозил он исчезнувшему оператору.
Кроме того, в послании Панин уличил оператора в изменах. Он рассказал, что когда девушка Сюткина Марго «в Саратове занималась своими делами» (съемки картины проходили в этом городе), Сюткин «тр**** массажистку». Оставить без внимания эту историю Daily Storm не смог и поговорил с обеими сторонами конфликта. Оказалось, что все не так просто: фильм украсть невозможно, а сам Панин который день третирует съемочную группу.
На протяжении всего дня сторона обвинения предпочитала сохранять тишину. О 29-летнем операторе Александре Сюткине известно немного. В СМИ его окрестили «гуру видеоклипов», на портале «КиноПоиск» указана его полнометражная работа «По небу босиком». Для того чтобы получить комментарий, Daily Storm написал оператору в соцсети «ВКонтакте». Сам Сюткин не ответил, но на сообщение отреагировала девушка Марго (возможно, та самая, о которой говорит Панин). Она объяснила, что работает продюсером фильма.
В личной переписке Марго пояснила, что видео с Паниным не смотрела, но в курсе всей истории. Кроме того, сам Панин настойчиво просит посмотреть ее фильм, осаждая Instagram девушки с разных аккаунтов.
Сюткин с командой долго раздумывали, как ответить на обвинения скандального актера, в результате ничего так и не придумали. Точнее, решили дать интервью крупным телеканалам — «Первому» и «НТВ». И только после этого другим СМИ, если это будет интересно. Впрочем, по интонации девушки можно сделать выводы: виноват сам Панин, который сейчас всячески пытается привлечь к себе внимание.
«Фильм сняли, фильм получился хороший», — добавила в разговоре Марго.
Сам Алексей Панин в интервью Daily Storm сдерживаться не стал. Он пояснил: оператор забрал материал, начал шантажировать инвесторов и требовать с них денег больше, чем было оговорено.
«На берегу он договаривался с ними об одних деньгах, а как только начал снимать, стал завышать и разводить. Человек до сих пор не отдает снятое. Придумывает отговорки, отмазки, называет новые суммы. Выставляет инвесторам какие-то счета, хотя раньше об этом не было и речи. Как мне потом рассказала жена Дидюли Женя, такая слава за ним уже ходила. Клипы, которые он снимал для других людей, приходилось возвращать чуть ли не через бандитов», — не стесняясь откровенничает Панин.
Свой режиссерский фильм Панин снимал в Саратовской области. Со съемочной группой, со слов Панина, не были подписаны никакие документы.
«Понятно, что в конечном итоге мы должны были оформить какие-то документы, но они все оттягивали, считая, что это можно сделать и задним числом, когда картина уже будет оформляться в прокат. Деньги передавались из кармана в карман. Грубо говоря, вы ко мне обратились: «Леха, давай снимем хоть что-то!» А я достал их из кошелька и сказал: «Ну на, снимай!» — добавляет актер.
Актер Никита Джигурда, который принимал участие в съемках и должен был (как говорит Панин) поддержать актера, отметил, что знает о конфликте только со слов Панина.
«Я так понимаю, что вначале там все было на доверии, чем-то воспользовались, но сам я не вникал. Будут разбираться. Глупо снять и положить на полку, — рассказывает он. — Фильм получился отличный. Надеюсь, зрители увидят эту работу».
Поговорить с актером Александром Головиным нам не удалось. Его директор Анна Скородумова усомнилась в том, что фильм можно украсть.
«Как это возможно? С технической стороны невозможно, так как фильм нужно монтировать менеджерами и операторами. Это бред. Нужны на это исходники, без них не возможно. Такого не наблюдалось в жизни индустрии кино, чтобы оператор крал фильм», — недоумевает она.
Отметим, что Алексей Панин — главный скандалист российского шоу-бизнеса. Секс-скандалы, проблемы с алкоголем, острые высказывания о политиках, радикальные взгляды — помогли закрепить за актером этот статус. Сам Панин убежден: он никогда никого не провоцирует, во всем виноваты исключительно работники СМИ. В интервью на радио для Аллы Довлатовой Панин заявил, что во всех скандальных ситуациях, возникающих вокруг его имени, он всегда непременно прав. Журналисты же перекручивают ситуации, вырывают его фразы из общего контекста, а некоторые СМИ и вовсе публикуют вымышленную информацию о нем.