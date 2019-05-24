«Фильм невозможно украсть»: Алексея Панина уличили во лжи

В среду, 23 мая, во всех светских Telegram-каналах распространилось видео, в котором скандально известный актер Алексей Панин обвиняет своего оператора Александра Сюткина в краже фильма «Я вернулся» и называет его не иначе как «вор» и «аферист». Вдобавок к этому он заявил, что Сюткин употребляет наркотики, с трудом нажимает кнопку Play, и пообещал «уничтожить оператора».





«Я уничтожу, Саша Сюткин, твою жизнь. С моими друзьями-артистами Володей Епифанцевым, Никитой Джигурдой, Сашей Головиным мы готовим видеообращение. Сделаем большой флешмоб по стране, чтобы все знали, что с тобой работать нельзя», — пригрозил он исчезнувшему оператору.





Кроме того, в послании Панин уличил оператора в изменах. Он рассказал, что когда девушка Сюткина Марго «в Саратове занималась своими делами» (съемки картины проходили в этом городе), Сюткин «тр**** массажистку». Оставить без внимания эту историю Daily Storm не смог и поговорил с обеими сторонами конфликта. Оказалось, что все не так просто: фильм украсть невозможно, а сам Панин который день третирует съемочную группу.





На протяжении всего дня сторона обвинения предпочитала сохранять тишину. О 29-летнем операторе Александре Сюткине известно немного. В СМИ его окрестили «гуру видеоклипов», на портале «КиноПоиск» указана его полнометражная работа «По небу босиком». Для того чтобы получить комментарий, Daily Storm написал оператору в соцсети «ВКонтакте». Сам Сюткин не ответил, но на сообщение отреагировала девушка Марго (возможно, та самая, о которой говорит Панин). Она объяснила, что работает продюсером фильма.





В личной переписке Марго пояснила, что видео с Паниным не смотрела, но в курсе всей истории. Кроме того, сам Панин настойчиво просит посмотреть ее фильм, осаждая Instagram девушки с разных аккаунтов.