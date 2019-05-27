«В житии Началовой никогда не указывалось на ее святость»

Юлию Началову не оставляют в покое даже спустя несколько месяцев после ее смерти: говорят, что ее могила превратилась в настоящее место паломничества. Люди приходят, чтобы зарядить воду, попросить у покойной артистки совета или даже украсть мягкую игрушку или цветы, считая, что те обладают сверхъестественными свойствами. Чтобы расставить все точки над «i», мы навестили место ее захоронения, а заодно пообщались с магом и астрологом Павсекакием Богдановым. Вопрос был простой: люди впали в психоз или Юлия теперь, как святая, помогает всем, кому нужна помощь?
После смерти Началовой вокруг нее родилось столько слухов и скандалов, сколько не наберется за всю ее жизнь. Имущественный спор с бывшим возлюбленным, мистические пророчества, порча, черно-белая кошка, вдруг появившаяся на похоронах... Казалось, люди в буквальном смысле этого слова соревновались в том, чего бы еще рассказать! На самом деле правда одна: Началовой больше нет и никакими «откровениями» ее не вернуть. Есть только крест да две даты: 31.01.1981 — 16.03.2019.
Там, где покоится артистка, нет ни сводящей с ума сирени, ни старинных тополей и елей, зато очень просторно и солнечно. Чтобы найти могилу, приходится изрядно поплутать. Первое, что бросается в глаза, — это несколько Юлиных портретов, на которых она улыбается, и множество мягких игрушек. Такое ощущение, что ими усыпана вся оградка. Взять отсюда вот этого котика? Поднимется ли рука? А на зайца? По-прежнему на месте и тот самый тигренок, которого на прощание с Юлей принесли Эдгард и Аскольд Запашные. Если бы кто-то хотел себе такую «реликвию», первым делом посягнул бы именно на него, но все на месте.
То же самое и с цветами. Живых мало, больше искусственные, зато никаких сломанных головок. А ведь утверждалось, что наведывающиеся на могилу Началовой колдуны и ведьмы только и делают, что воруют бутоны, чтобы использовать их для своих приворотов. Ни свечей, ни следов воска тоже не заметно. А куда же без этого при магических обрядах?
Сказать, что на могиле порядок, конечно, нельзя. Калитка распахнута, по краям в оградке торчат засохшие гвоздики. Судя по всему, здесь не прибирались довольно давно. Но в целом — как возле любого захоронения. Работающий неподалеку сотрудник ГБУ «Ритуал» на вопрос, не замечал ли он чего-нибудь подозрительного, лишь пожимает плечами: «Да вроде нет. Заметили бы — тут же отреагировали». Но то, что люди приходят, — да, подтверждает он. Сегодня пусто, а в воскресный день сюда идут: в основном молодежь лет 20-30.
Но вот что самое безумное. Слухи о пропавших цветах и игрушках — это так... Находятся и те, кто утверждает, что певица — святая и ее надо канонизировать. Мол, и солнце у нее на могиле как-то по-особенному светит, и птицы необычно поют, и водичка хорошо заряжается, и кремы. «Люди, вам нужно обратиться к психиатру. Вы там что, совсем уже с ума сошли? — комментируют другие. — Оставьте душу Началовой в покое!»
Такого же мнения маг и астролог Павсекакий Богданов. По его словам, Юлия была хорошей, но ни о какой святости, считает он, не может быть и речи. «Вы знаете, сложно ответить на этот вопрос... — говорит он в беседе с Daily Storm. — Однако в житии Юлии нигде, ни в коей мере и никогда не указывалось на некую святость. Это богохульство и вандализм! Я не чувствую от нее никакой энергетики — ни отрицательной, ни положительной, поэтому люди не почерпнут с ее могилы ничего. Люди не почерпнут ничего из ее жизни! Это был обычный человек. С остальным должны разбираться правоохранительные органы».
По словам экстрасенса, место захоронения Юлии, возможно, и обладает некой магической силой, но это вполне объяснимо.
«Вы наверняка спросите меня, могут ли работать обряды с точки зрения парапсихологии, — продолжает Павсекакий, — а я скажу, что они могут работать на захоронении любого умершего, и это действительно используется в черной магии. Когда человек уходит, его близкие переживают очень сильные эмоции, что сразу привлекает психически больных оккультистов, спешащих поскорее провести на свежей могиле свои обряды».
Напомним, что это уже не первый случай, когда говорят о фактах вандализма возле захоронений известных людей. Немногим ранее осквернили могилу Евгения Осина: ограду вокруг нее сломали, а крест сожгли. А не так давно поруганию подверглось место упокоения актрисы Ирины Макаровой, которое украшал уникальный памятник с маками из смальтовой мозаики. Пытаясь его унести, вандалы разрыли землю до самых свай.