«В житии Началовой никогда не указывалось на ее святость»

После смерти Началовой вокруг нее родилось столько слухов и скандалов, сколько не наберется за всю ее жизнь. Имущественный спор с бывшим возлюбленным, мистические пророчества, порча, черно-белая кошка, вдруг появившаяся на похоронах... Казалось, люди в буквальном смысле этого слова соревновались в том, чего бы еще рассказать! На самом деле правда одна: Началовой больше нет и никакими «откровениями» ее не вернуть. Есть только крест да две даты: 31.01.1981 — 16.03.2019.





Там, где покоится артистка, нет ни сводящей с ума сирени, ни старинных тополей и елей, зато очень просторно и солнечно. Чтобы найти могилу, приходится изрядно поплутать. Первое, что бросается в глаза, — это несколько Юлиных портретов, на которых она улыбается, и множество мягких игрушек. Такое ощущение, что ими усыпана вся оградка. Взять отсюда вот этого котика? Поднимется ли рука? А на зайца? По-прежнему на месте и тот самый тигренок, которого на прощание с Юлей принесли Эдгард и Аскольд Запашные. Если бы кто-то хотел себе такую «реликвию», первым делом посягнул бы именно на него, но все на месте.