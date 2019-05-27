«Все идут на ТВ говорить, что я монстр»: чем родной отец расстроил звезду «Универа» Настасью Самбурскую?

Последние пару дней поклонники звезды «Универа» Настасьи Самбурской всерьез озадачены ее психологическим состоянием. На своей странице в Instagram девушка выложила душещипательное видео, где в слезах рассказывает о том, что «выглядит как чмо», но ей все равно. Оказалось, что виною такому поведению 32-летней актрисы — отец-алкоголик, который безрассудно прожигает свою жизнь в подаренном дочкой доме. На видео Самбурская называет своего родителя «ничтожеством, угробившим ее жизнь». Впрочем, в искренность Самбурской верят не все — некоторые решили, что эксцентричная актриса решила похайпить на личной драме.





Впрочем, в разговоре с Daily Storm Настасья Самбурская не была столь мила, как на видео.





«Идите на хер», — коротко прокомментировала актриса, не желая вдаваться в подробности.





В переписке со своими поклонниками Самбурская объяснилась: с родным отцом не общалась 16 лет, отец для нее «был мертв». Якобы он обратился к ней сам, после того как полностью потерял зрение. Самбурская решила помочь мужчине, приобрела ему дом и взяла на себя все расходы по содержанию недвижимости. Однако даже после этого отец не оставляет Самбурскую в покое.