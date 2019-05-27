«Все идут на ТВ говорить, что я монстр»: чем родной отец расстроил звезду «Универа» Настасью Самбурскую?

Последние пару дней поклонники звезды «Универа» Настасьи Самбурской всерьез озадачены ее психологическим состоянием. На своей странице в Instagram девушка выложила душещипательное видео, где в слезах рассказывает о том, что «выглядит как чмо», но ей все равно. Оказалось, что виною такому поведению 32-летней актрисы — отец-алкоголик, который безрассудно прожигает свою жизнь в подаренном дочкой доме. На видео Самбурская называет своего родителя «ничтожеством, угробившим ее жизнь». Впрочем, в искренность Самбурской верят не все — некоторые решили, что эксцентричная актриса решила похайпить на личной драме.
Впрочем, в разговоре с Daily Storm Настасья Самбурская не была столь мила, как на видео.
«Идите на хер», — коротко прокомментировала актриса, не желая вдаваться в подробности.
В переписке со своими поклонниками Самбурская объяснилась: с родным отцом не общалась 16 лет, отец для нее «был мертв». Якобы он обратился к ней сам, после того как полностью потерял зрение. Самбурская решила помочь мужчине, приобрела ему дом и взяла на себя все расходы по содержанию недвижимости. Однако даже после этого отец не оставляет Самбурскую в покое.
«Я должна тянуть чужого человека, переживать, потому что все его пи****, потому что он у**** и не понимает, что нельзя бухать со всеми подряд и срать в доме новом, когда у него на улице вырыт новый туалет. Почему я должна нести ответственность за это ничтожество, угробившего мою жизнь и моей семьи?!» — откровенничает актриса в соцсети.
Артистка утверждает, что после «грязных выходок отца за ней охотятся журналисты и предлагают деньги за участие в скандальных ток-шоу». Однако Настя не собирается в них сниматься: «Я просто хочу жить. И заниматься творчеством, а не хайпить на собственной бездарности и ставить это в культ».
Поклонники Самбурской c пониманием отнеслись к тому, что происходит в жизни актрисы, и постарались ее поддержать.
«Это твоя жизнь, ты в ней варишься, ТЫ, а не авторы этих местами дебильных комментариев!!! Пошли ВСЕХ далеко и надолго!!! Живи свою жизнь так, как нужно ТЕБЕ, СЛЫШИШЬ??? ДЕЛАЙ ТОЛЬКО ТО, ЧТО НУЖНО ТЕБЕ!!! Умоляю, Насть, не надо плакать, солнце! Держись!!!» — пишет пользователь с ником djonideep2.
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«ТВ не имеют права преследовать и склонять выдавать личные семейные тайны. Ст. 23 Конституции РФ», — поясняет gavrilova_mk.
«Не делай добра, не получишь зла. Держитесь!» — вторит ей пользовательница с ником irinapiupiu.
Впрочем, известный блогер Лена Миро честность Самбурской, как и многих других звезд, поставила под сомнение.
«Уверена, что Настасья Сумбурская рассказала о своем отце нелицеприятные вещи, чтобы получить хайп, дабы о ней вспомнили. Вдруг кому-то станет интересна баба-сиротка, чей отец гадит не в яму во дворе, а прямо посередине горницы?!" — предположила блогер.