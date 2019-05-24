Алексей Панин: Не удивлюсь, если на меня подадут за вымогательство

У Алексея Панина украли материалы, снятые для его дебютного фильма «Я вернулся». По словам артиста, это сделал оператор картины Александр Сюткин, на счету которого, как выяснилось позже, была уже не одна попытка развести людей на деньги. «Теперь он требует с инвесторов в пять раз больше, чем просил до этого, — говорит Алексей, — и что делать, непонятно. Мы не хотим криминала, но решить этот вопрос путем переговоров тоже не получается».





О мечте снять свой первый режиссерский фильм Панин рассказывал нам еще в августе 2018 года. Сценарий был написан на основе рассказа Аркадия Аверченко «Невинные создания», а в самой картине, которая и по манере съемок, и по настроению должна была отсылать к Алексею Балабанову, планировалось снять Владимира Епифанцева, Никиту Джигурду и Стаса Костюшкина.





«Кстати, над фильмом будет работать замечательный оператор, снимавший клипы для Леди Гаги и Бейонсе, — говорил Алексей. — Это Саша Сюткин, хороший человек и очень большой талант!» Но, видимо, что-то пошло не так, и «большой талант» теперь именуется актером лаконичными словами «аферист» и «вор».





— Алексей, как получилось, что ваш дебютный фильм, на который вы возлагали столько надежд, вдруг оказался в чужих руках?





— Это правда — у меня, как, наверное, у каждого актера, еще с театрального института была мечта сделать что-то свое. Снять кино. Что-то родить. И мне посчастливилось: звезды сложились так, что я наконец-то повстречал людей, которые проявили к этому интерес и согласились дать деньги. К сожалению, так получилось, что оператор, которого мне посоветовали и которого я до этого никогда не знал, оказался таким... как бы это сказать... очень продуманным, очень сложно сконструированным и сложно ******ным аферистом. Человеком, который, как оказалось, не имел к профессии никакого отношения. Да, он снимал какие-то клипы, снимал какие-то незначительные работы, но не более того. Однако при всем этом умел себя красиво преподнести. В итоге человек развел и меня, и инвесторов.





— Неужели не было даже подозрений?





— Были, но мы почему-то тогда не придали им значения. А проявлялось это в том, что с самого первого дня на проекте он стал вести себя не очень адекватно, не так, как обычно ведут себя операторы на съемочной площадке, и актеры — а это и Вова Епифанцев, и Саша Головин — смотрели на него с некоторым недоумением. Было в нем что-то непонятное!