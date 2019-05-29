На защитников строительства храма в Екатеринбурге завели уголовные дела

Екатеринбургский юрист и общественник Иван Волков, участвовавший в акциях в защиту сквера, рассказал Daily Storm, что правоохранители возбудили уголовные дела против нескольких участников протестов из-за строительства храма Святой Екатерины. Он сообщил, что в МВД рассматривается от одного до трех уголовных дел в отношении членов Академии единоборств Русской медной компании (РМК), которые принимали участие в столкновениях с защитниками сквера. В Академии единоборств, куда обратился Daily Storm, сообщили, что их спортсмены в драках не участвовали, хотя на акциях и присутствовали, и назвали предполагаемых провокаторов.





«Я знаю, что уже одно или три дела были возбуждены в отношении бойцов РМК [Русской медной компании], которые нападали на горожан, и даже нападали на сотрудников полиции, вырывались при попытке задержания. Они напали даже на начальника отдела охраны общественного порядка Кашигина МВД города. Видимо, по этому поводу и возбудили уголовное дело. В отношении тех, кто защищал сквер, я не слышал, чтоб уголовные дела возбуждались» – сообщил Daily Storm Иван Волков.





По словам юриста, в последнее время правоохранители начали вызывать повестками членов «Комитета защиты сквера» как свидетелей протестов в сквере в рамках уже возбужденного уголовного дела.





Daily Storm обратилось в Академию единоборств РМК. Там сообщили, что действительно, их члены участвовали в акциях в защиту строительства храма, однако, в столкновениях и нарушениях общественного порядка не участвовали.





«От Академии единоборств РМК 13 мая участвовали 10 человек, в том числе [известный боец UFC из Екатеринбурга] Иван Штырков. Они приехали туда по собственному желанию выразить свою гражданскую позицию. Они там были, но каких-то противоправных действий не совершали, в драки не вступали. После того, как там восстановился порядок, ребята уехали» – сообщили в Академии единоборств.





Как сообщил Daily Storm непосредственный участник событий 13 мая в сквере, в столкновениях участвовали члены спортивных клубов «Патриот» и «Клинч». По его словам, на начальника охраны общественного порядка УМВД Екатеринбурга Кашигина напал тренер клуба «Патриот» Игорь Черноскутов.





28 мая сайт URA.RU сообщил, что екатеринбургскими правоохранителями планируется возбуждение уголовных дел против участников акций в сквере. Собеседник издания, близкий к местным силовикам, рассказал о прошедшем совещании представителей правоохранительных органов Свердловской области, на котором обсуждались протесты в Екатеринбурге. «Насколько я знаю, как только страсти улягутся, появятся уголовные дела. Под следствие попадут как сторонники храма, провоцировавшие драку, применявшие газовые баллончики, так и заезжие гастролеры из других городов, пытавшиеся политизировать акцию, к политике отношения не имевшую», – рассказал источник URA.RU.





Собеседник также добавил, что на совещании была дана предварительная оценка событиям в Екатеринбурге, так как история с храмом еще не закончилась и решения по нему еще не принято. «Тем не менее, на этом этапе работа была выполнена правильно. Не допущено кровопролитие, не допущено проявление агрессии со стороны представителей обеих сторон, и главное, не допущена ситуация, когда бы пришлось устроить силовой разгон. Хотя были провокаторы с обеих сторон», – подчеркнул он.





По словам собеседника агентства, силовой разгон не предусматривался в любом случае. «Те задержания, что были проведены — единичные, нормальный процент при таком масштабе акции. Напугавший некоторых спецназ в краповых беретах из Нижнего Тагила всего лишь приехал на смену омоновцам, стоявшим в сквере несколько дней. И спецназ, бывшие внутренние войска, и ОМОН входят в Росгвардию, произошла ротация. Если бы противостояние продолжилось, спецназ вел бы себя так же корректно, как и другие силовики», — уверяет инсайдер.





Источник признал, что издержки в работе силовиков на митингах всегда случаются. Он допустил, что возможно не всех, кто был задержан (порядка 100 человек), стоило задерживаь. Сейчас почти все административно арестованные уже на свободе. Последние двое — Дмитрий Сушков и Тимофей Филатов, получившие по 15 суток, будут освобождены из СИЗО 29 мая.





В период с 13 по 16 мая в Екатеринбурге проходили массовые акции протеста в сквере возле драмтеатра в центре города. Активисты требовали прекратить строить на этом месте православный храм Святой Екатерины. Протесты сопровождались массовыми задержаниями активистов, а также столкновениями противников и сторонников возведения собора. 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что в Екатеринбурге должны провести опрос местных жителей, чтобы они высказали свою точку зрения насчет необходимости возведения новой православной церкви. После предложения главы государства, ВЦИОМ провел опрос населения. Только 10% респондентов поддержали проект строительства храма в сквере, 74% назвали идею неудачной.