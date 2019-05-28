Спасибо Рослякову: манифест напавшего на одноклассников в Вольске появился в соцсети

В соцсети «Вконтакте» появилась запись за авторством Василия Иванова, которая по форме представляет из себя манифест к школьникам с призывом совершать нападения на учителей и одноклассников. В манифесте в частности также есть слова благодарности в адрес керченского стрелка Владислава Росляков и призывы политического толка – к свержению власти. Предположительно автором записи является подросток, напавший на одноклассников в школе № 4 в Вольске 28 мая.





В своем обращении Василий Иванов пишет, что нападение Рослякова в октябре 2018 года «встревожила людей». По словам Иванова, он хочет донести до всех мысль о неблагоприятной ситуации в современной российской школе, и он надеется, что после его нападения на учебное заведение даже убив мало людей, в любом случае я буду рад ведь я надеюсь, [что] я разрушу школу». Иванов также написал: «Спасибо Владислав за идею!»





28 мая юноша ударил 12-летнюю учащуюся школы №4 в Вольске металлическим предметом и бросил в класс коктейль Молотова. Пострадавшую девочку доставили в больницу, где уже прооперировали. Напавший подросток после нападения бросился бежать, его остановили другие учащиеся. Проверку по факту случившегося проводит СУ СК по Саратовской области и прокуратура.





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