Свидетель: Арашуков хотел не убить, а лишь побить советника президента КЧР

Бывший сенатор Рауф Арашуков в 2010 году поручил только «побить» советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова «с целью отказа его от должности», но в итоге Шебзухова убили. Об этом говорится в показаниях свидетеля Рустама Копсергенова, сообщают источники РИА Новости. Следователи считают Копсергенова организатором убийства, а Арашукова — заказчиком. Дело предполагаемого организатора убийства Шебзухова расследуется отдельно от дела экс-сенатора.





Копсергенов заявил на одном из допросов, что Рауф Арашуков попросил его найти людей, чтобы «побить Шебзухова с целью отказа его от должности, поскольку он хотел занять его кресло», говорят собеседники агентства.





28 мая проходит заседание Мосгорсуда, где обжалуется продление ареста Рустама Копсергенова. В ходе заседания адвокат Копсергенова подтвердил, что Арашуков не просил убивать советника президента Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). «Хотел бы обратить внимание, что были проведены очные ставки между Копсергеновым и осужденными. Они неоднократно давали показания, что не было задачи об убийстве», — заявил защитник. Копсергенов содержится под стражей с момента задержания в конце декабря 2017 года.





После просьбы Арашукова организовать нападение на Шебзухова Рустам Копсергенов нашел исполнителей — Магомета Джубуева, Алика Татаркулова, Султана Джанкезова и Назима Кущетерова, пишет РИА Новости. В мае 2010 года все четверо избили советника президента Карачаево-Черкесии бейсбольными битами; он внезапно побежал в сторону дома, и преступники испугались, что он достанет оружие, и застрелили Шебзухова, сообщает агентство.





Следователи выяснили, что Джубуев, Татаркулов, Джанкезов и Кущетеров получили за преступление 500 тысяч рублей на всех. В феврале 2013 года Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорил их к срокам от 14,5 до 19 лет колонии строгого режима.





Рауфа Арашукова задержали в здании Совета Федерации 30 января 2019 года. Его подозревают в организации нескольких заказных убийств, а также в участии в ОПГ. В тот же день под стражу взяли отца Рауфа Арашукова — Рауля. Арашуков-старший привлек внимание правоохранителей деятельностью на посту советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Следственные органы позднее обвинили его в хищении газа на 30 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС). Помимо Рауфа и Рауля Арашуковых под стражу взяли еще семь фигурантов — родственников и друзей Арашуковых, занимавших высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.