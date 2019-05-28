Володин: Приезжающим в Россию деятелям культуры не придется оформлять патент

Госдума приняла во втором чтении поправки в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ» в части совершенствования режима пребывания в России иностранных граждан — деятелей культуры. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента России.





«Законопроект упростит организацию гастролей уникальных коллективов со всего мира — музыкальных и театральных. Иностранцам творческих профессий, приезжающим в Россию не более чем на месяц, больше не придется оформлять патент или разрешение на работу, а учреждениям культуры и искусства, приглашающим таких работников, больше не нужно будет оформлять разрешения на привлечение и использование иностранных граждан», — сказал спикер нижней палаты перед голосованием.





По словам Володина, этот законопроект является еще одним шагом по дебюрократизации сферы культуры. «Кроме гастролей он упростит возможность для иностранцев читать лекции и выступать с мастер-классами», — добавил он.





«Принятие соответствующих поправок необходимо, чтобы наши граждане могли знакомиться с достижениями мировой культуры. Это вопрос не только взаимного культурного обогащения, но и развития нашей страны как одного из центров мировой культуры», — подчеркнул Володин.





Законопроект был внесен представителями трех думских фракций: «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Проект, в частности, предусматривает, что норма, освобождающая иностранных граждан, прибывших в РФ не более чем на 30 суток для осуществления гастрольной деятельности, от необходимости получать разрешение на работу или патент для осуществления в России трудовой деятельности, будет распространяться в том числе и на случаи безвозмездного осуществления гастрольной деятельности. Та же норма предусматривается для осуществления по приглашению государственных учреждений культуры и искусства творческой, просветительской, научно-исследовательской и (или) педагогической деятельности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.





В конце апреля Володин особо отметил работу комитета Госдумы по культуре, который возглавляет Елена Ямпольская. Также спикер нижней палаты назвал четырех депутатов, которые в апреле проявили себя наиболее активно в зале пленарных заседаний. Среди них: Николай Николаев (фракция «Единой России»), Алексей Куринный (фракция КПРФ), Сергей Жигарев (фракция ЛДПР) и Федот Тумусов (фракция «Справедливой России»).