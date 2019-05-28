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Володин: Приезжающим в Россию деятелям культуры не придется оформлять патент
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Володин: Приезжающим в Россию деятелям культуры не придется оформлять патент

Спикер Госдумы также отметил, что парламент намерен упростить организацию гастролей уникальных коллективов со всего мира

Спикер Госдумы также отметил, что парламент намерен упростить организацию гастролей уникальных коллективов со всего мира
Фото: © GLOBAL LOOK press / State Duma Russia

Госдума приняла во втором чтении поправки в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ» в части совершенствования режима пребывания в России иностранных граждан — деятелей культуры. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента России.


«Законопроект упростит организацию гастролей уникальных коллективов со всего мира — музыкальных и театральных. Иностранцам творческих профессий, приезжающим в Россию не более чем на месяц, больше не придется оформлять патент или разрешение на работу, а учреждениям культуры и искусства, приглашающим таких работников, больше не нужно будет оформлять разрешения на привлечение и использование иностранных граждан», — сказал спикер нижней палаты перед голосованием.


По словам Володина, этот законопроект является еще одним шагом по дебюрократизации сферы культуры. «Кроме гастролей он упростит возможность для иностранцев читать лекции и выступать с мастер-классами», — добавил он.


«Принятие соответствующих поправок необходимо, чтобы наши граждане могли знакомиться с достижениями мировой культуры. Это вопрос не только взаимного культурного обогащения, но и развития нашей страны как одного из центров мировой культуры», — подчеркнул Володин.


Законопроект был внесен представителями трех думских фракций: «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Проект, в частности, предусматривает, что норма, освобождающая иностранных граждан, прибывших в РФ не более чем на 30 суток для осуществления гастрольной деятельности, от необходимости получать разрешение на работу или патент для осуществления в России трудовой деятельности, будет распространяться в том числе и на случаи безвозмездного осуществления гастрольной деятельности. Та же норма предусматривается для осуществления по приглашению государственных учреждений культуры и искусства творческой, просветительской, научно-исследовательской и (или) педагогической деятельности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.


В конце апреля Володин особо отметил работу комитета Госдумы по культуре, который возглавляет Елена Ямпольская. Также спикер нижней палаты назвал четырех депутатов, которые в апреле проявили себя наиболее активно в зале пленарных заседаний. Среди них: Николай Николаев (фракция «Единой России»), Алексей Куринный (фракция КПРФ), Сергей Жигарев (фракция ЛДПР) и Федот Тумусов (фракция «Справедливой России»). 


Володин назвал важнейший закон апреля и похвалил комитет по культуре

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