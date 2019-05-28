Спикер парламента Южной Кореи пригласил Путина и Володина в Сеул

Спикер парламента Южной Кореи Мун Хи Сан пригласил президента России Владимира Путина посетить свою страну и выступить в парламенте. Аналогичное предложение он сделал спикеру Госдумы Вячеславу Володину, встреча с которым прошла в Москве 28 мая. Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что Южную Корею и Россию связывает дружба, которая является хорошим фундаментом для развития отношений.





«У меня остался всего лишь один год в должности спикера Национального собрания. За это время я бы хотел увидеть выступление Владимира Путина в нашем парламенте, также хотелось бы увидеть визит Вячеслава Володина в [Южную] Корею», — сказал Мун Хи Сан.





«Вы правильно сказали, что находитесь здесь среди друзей, — отметил на встрече с южнокорейским коллегой Володин. — Все эти годы, когда было непросто, вы свою позицию не меняли. Мы многого ждем [от] вашей встречи с нашим президентом и со своей стороны готовы поддержать те решения, которые будут приняты по итогам вашей встречи завтра. Это скажется и на межпарламентских отношениях наших стран».





«Наши президенты многое делают для развития отношений между нашими странами, и со своей стороны мы должны сделать все, чтобы обеспечить реализацию достигнутых договоренностей. Нас объединяет дружба, построенная на доверии, отсутствии двойных стандартов, и это хорошая основа для того, чтобы наши отношения развивались», — добавил спикер российского парламента.





В июне 2017 года состоялся визит делегации Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным для участия во втором совещании глав парламентов стран Евразии в Сеуле. В ходе встречи было отмечено, что межпарламентское взаимодействие — это в том числе взаимодействие на уровне профильных комитетов. «Сегодня депутаты подтвердили свою готовность к совместной работе, обсудили некоторые «горячие» экологические темы: управление отходами, изменение климата, загрязнение атмосферного воздуха, так как в Южной Корее воздух загрязнен выбросами угольных электростанций и дизельного автотранспорта», — сообщала тогда пресс-служба российской нижней палаты.





В октябре того же года Россию с ответным визитом посетил председатель Национального собрания Южной Кореи Чон Се Гюн. Во время встречи со своим южнокорейским коллегой Володин выразил надежду на то, что стороны смогут выйти на конкретные решения на уровне парламентов и сблизить позиции стран. Российский спикер также предложил создать межпарламентскую комиссию для обсуждения вопросов «содержательной повестки» и продвижения инициатив России и Южной Кореи.