Госдума до конца июня примет закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума на пленарном заседании 28 мая приняла в первом чтении законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети. Перед голосованием спикер нижней палаты Вячеслав Володин напомнил, что президентом России Владимиром Путиным поставлена задача, чтобы семьи с тремя и более детьми получили дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.





«Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году», — подчеркнул Володин.





Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в части дополнительных мер государственной поддержки по обеспечению возможности улучшения жилищных условий семей, имеющих детей» был инициирован представителями всех думских фракций и членами Совета Федерации. В числе авторов — Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Документ подготовлен во исполнение поручений президента Владимира Путина. В финансово-экономическом обосновании законопроекта отмечено, что в 2019 году выплаты на погашение ипотечного кредита смогут получить около 30 тысяч семей.





В начале мая Владимир Путин подписал закон, который дает заемщикам право взять шесть месяцев «ипотечных каникул», в течение которых они не будут должны продолжать платежи. Подобная мера предусмотрена для граждан, которые неожиданно столкнулись с потерей работы или снижением доходов. Обратиться с запросом о приостановлении обязательств заемщик сможет в любой момент. Согласно документу, основанием для получения «ипотечных каникул» могут быть признаны «трудные жизненные ситуации»: признание заемщика безработным, инвалидом, его временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев подряд, снижение ежемесячного дохода и увеличение количества лиц, находящихся на иждивении.