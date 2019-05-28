В России впервые арестовали вора в законе по статье о лидерстве в ОПГ — видео

В Томской области полиция при участии Росгвардии задержала вора в законе, который занимает высшее положение в преступной иерархии региона, сообщает управление МВД по области. Кировский районный суд Томска арестовал на два месяца криминального авторитета по вступившей в силу в апреле статье о высшем положении в преступной иерархии, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Это первый арест по новой статье, отмечают СМИ. По информации источника «Интерфакса», арестованный — Николай Кузьмичев, известный в криминальном мире как Коля Томский.
На опубликованном томской полицией видео задержанный говорит, что у него нет уголовного имени, и отрицает, что он — вор в законе. Полицейские провели обыски при задержании вора в законе, в ходе которых изъяли документы и электронные носители информации. Источник «Интерфакса» уточняет, что арестованного Николая Кузьмичева «короновали» в 2013 году.
1 апреля вступил в силу закон, который ужесточил наказание для криминальных авторитетов и главарей организованных преступных группировок (ОПГ). Статья 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» предполагает срок заключения от восьми до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей за «занятие высшего положения в преступной иерархии».
Закон также отменяет возможность условного срока для глав преступных групп. За участие в так называемых сходках руководителям ОПГ грозит от 12 до 20 лет колонии, а также штраф до миллиона рублей. Закон определяет это понятие как «участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности криминального сообщества». За организацию такого сообщества срок остается таким же, но максимальный штраф может достигать пяти миллионов рублей. Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2019 года.