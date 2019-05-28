В России впервые арестовали вора в законе по статье о лидерстве в ОПГ — видео

В Томской области полиция при участии Росгвардии задержала вора в законе, который занимает высшее положение в преступной иерархии региона, сообщает управление МВД по области. Кировский районный суд Томска арестовал на два месяца криминального авторитета по вступившей в силу в апреле статье о высшем положении в преступной иерархии, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Это первый арест по новой статье, отмечают СМИ. По информации источника «Интерфакса», арестованный — Николай Кузьмичев, известный в криминальном мире как Коля Томский.





На опубликованном томской полицией видео задержанный говорит, что у него нет уголовного имени, и отрицает, что он — вор в законе. Полицейские провели обыски при задержании вора в законе, в ходе которых изъяли документы и электронные носители информации. Источник «Интерфакса» уточняет, что арестованного Николая Кузьмичева «короновали» в 2013 году.