МИД России потребовал освободить задержанного в Косове российского дипломата

МИД России назвал задержание россиянина в Косово провокацией и требует как можно скорее освободить нашего соотечественника. Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК) Михаил Краснощеков был задержан во время спецоперации косовского спецназа в сербских общинах, которая проводилась 28 мая.





«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косово-албанской верхушки», — заявили в МИД России.





МИД требует от руководства МООНК предоставить всю информацию по поводу задержания Краснощекова. Посольство России в Сербии также требует немедленно освободить Краснощекова и привлечь ответственности всех виновников инцидента. В посольстве осудили действия косовских силовиков в населенных сербами районах и напомнили, что это нарушает имеющиеся между сторонами договоренности. «Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в населенные сербами районы севера Косово и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям», — заявили в диппредставительстве.





Президент Сербии Александр Вучич 28 мая привел армию страны в боевую готовность из-за операции косовского спецназа. Власти страны считают, что действия косовских силовиков направлены на выселение сербов из самопровозглашенного государства, независимость которого от Сербии Россия не признает. Вучич также заявил, что косовары в ходе своей операции задержали россиянина.





В ходе операции косовского спецназа были задержаны несколько человек. По словам врача больницы в Косовска-Митровице, двое задержанных были госпитализированы. «Один из них — серб, другой — россиянин. У них телесные повреждения», — приводит ТАСС сообщение медиков из миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).





Глава полупризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что задержанный россиянин мешал сотрудникам правоохранительных органов выполнять свою работу. Тачи также отметил, что «россиянин был замаскирован под российского дипломата».