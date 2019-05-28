Полиция Косова задержала россиянина — сотрудника миссии ООН

Полиция непризнанного Косова избила и задержала россиянина Михаила Краснощекова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич, добавив, что российские власти уже оповестили о задержании Краснощекова. 28 мая армию Сербии привели в полную боевую готовность после обострения ситуации в Автономном крае Косово и Метохия.





«Избит и задержан также один российский гражданин — Михаил Краснощеков, сотрудник миссии UNMIK. Мы оповестили об этом соответствующие российские органы. Его избили и задержали, вероятнее всего, в угоду тем, кто одобрил всю эту акцию», — цитирует обращение Вучича к депутатам в парламенте Сербии ТАСС.





Спецназ косовской полиции задержал в Автономном крае Косово и Метохия 23 человека — сербов и бошняков, речь идет в первую очередь о сотрудниках косовской полиции, добавил Вучич. У представителей сербской власти есть видео, на котором запечатлено, как полиция стреляет боевыми патронами «над головами безоружных сербов». «В Косовска-Митровице стреляли в молодых людей, кидавших в них камнями», — сообщил президент Сербии.





28 мая Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности Сербии в связи с обострением в Автономном крае Косово и Метохия. Армия примет меры реагирования, если косовский спецназ, вторгшийся на север Косова, не покинет населенные сербами районы, заявил Вучич, добавив, что предупредил об этом Евросоюз.





В то же время международные силы для Косова под командованием НАТО (KFOR) заявили, что косовский спецназ проводит обычную полицейскую операцию по ордеру прокуратуры. KFOR не собирается вмешиваться в ситуацию. «Операция косовской полиции проходит по распоряжению прокуратуры во всем Косове, не только на севере, и не направлена против сербов, а против людей, обвиняемых в коррупции и криминале. Мы следим за ситуацией, находимся в контакте с властями в Приштине, для нас также открыта коммуникация с Сербией», — заявил агентству Tanjug пресс-секретарь KFOR Винченцо Грасо.





Президент Сербии ранее заявил, что косовский спецназ утром 28 мая вторгся на север края, собираясь арестовать 26 полицейских сербской национальности и 15 гражданских лиц под предлогом того, что эти люди замешаны в коррупции. Вучич убежден, что косовские спецназовцы хотели оставить регион без защиты полиции.





2008 году Косово объявило о своей независимости. Россия, Испания, Сербия и еще несколько государств не признают самостоятельность Приштины. США и большая часть стран ЕС считают Косово независимым государством. С1999 года Косово было де-факто независимым государственным образованием — бомбардировки натовскими войсками Сербии вынудили Белград оставить регион.





В начале февраля 2019 года президент Косова Хашим Тачи заявил, что Россия готова признать независимость полупризнанной республики после передачи нескольких районов Косова непосредственно под управление Сербии.