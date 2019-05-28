Национальный спортивный арбитраж появится в России в 2019 году

Национальный спортивный арбитраж в России заработает в 2019 году. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС), который проходит 28 мая в Москве, заявил советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев. По его словам, на первом этапе РФС будет пользоваться швейцарским арбитражем, поскольку такая норма прописана в уставе союза.





«В Российской Федерации принят закон, который допускает создание арбитражей, в течение 2019 года Национальный спортивный арбитраж начнет свою работу», — сказал Рогачев.





Он также отметил, что в уставе РФС указан Арбитражный суд в Швейцарии и пока союз не сможет пользоваться национальным арбитражем. «Когда будет нормализована практика разрешения споров в национальном арбитраже, руководству РФС и его исполкому будет доложено о возможности и целесообразности перехода на национальный арбитраж», — добавил советник президента футбольного союза.





4 апреля заместитель главы Минюста Денис Новак на заседании Совета по совершенствованию третейского разбирательства заявил, что в трудовое и гражданско-процессуальное законодательство России будут внесены изменения, поскольку действующие нормы Трудового кодекса относят спортивные споры к компетенции государственных судов общей юрисдикции. По итогам заседания совет одобрил создание нового третейского суда — спортивного арбитража.





Спортивный арбитражный суд — орган, разрешающий споры, имеющие отношение к спорту. В нем рассматриваются все профессиональные нюансы в спорте, в том числе и трудовые отношения, нарушения антидопинговых правил, спортивные штрафы и ограничения, допуск к первенствам и многое другое.