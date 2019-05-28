Мы за мир: «Талибан» принял участие в переговорах в Москве

Представитель политруководства «Талибан»* Делавар Шахабуддин заявил, что движение нацелено на мир в своей стране. Об этом сообщает ТАСС с заседания, посвященного столетию дипломатических отношений между Россией и Афганистаном, куда были приглашены представители радикальной афганской группировки.





«Исламский эмират Афганистан (название государства талибов в Афганистане. — Примеч. Daily Storm) привержен миру, — сказал Шахабуддин. — Мы считаем, что прежде всего препятствия на пути к миру должны исчезнуть, то есть должно быть покончено с [иностранным] вмешательством в Афганистане».





Торжественное заседание в Москве открыл глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что военный конфликт в Афганистане, который продолжается уже 40 лет, должен быть решен политико-дипломатическими средствами.





«Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования — достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил», — заявил Лавров.





Одна из последних встреч «Талибана» и представителей афганского правительства состоялась в начале февраля в Москве. На конференции присутствовали делегации от боевиков, оппозиции, правительства страны, а также представители афганских диаспор в странах мира. По итогам этой встречи стороны призвали к полному выводу иностранных войск из Афганистана и исключению членов «Талибана» из «черных списков ООН».





Вести переговоры с талибами пытались представители России и США, а также афганского правительства. Боевики ранее никогда не шли на контакт с Кабулом, считая официальные власти страны марионеткой США.





Гражданская война в Афганистане началась в 1978 году. В 1979-м в страну были введены советские войска. Через десять лет руководство СССР приняло решение уйти из Афганистана. в 2001 США начали свою контртеррористическую операцию в этой стране против «Талибана».





* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.