Володин предложил привлечь бизнес к слушаниям по цифровой экономике

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты предложил провести слушания по цифровой экономике с участием представителей бизнеса 8 июля. Кроме того, он призвал профильные министерства ускорить внесение в парламент пакет законопроектов по этому направлению, которые должны были поступить еще в 2018 году.





«На 8 июля [предлагаю] запланировать проведение больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики. Об этом нас просят представители IT-отрасли, которые считают необходимым обсудить эти вопросы», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.





Спикер Госдумы выразил надежду, что к этому времени депутаты смогут получить ответы от профильных министерств по многим законопроектам и самостоятельно разобраться в этой сфере. Также Володин заявил, что хотел бы увидеть более активную деятельность кабинета министров в этом направлении.





«Восемь законопроектов должно было внести нам Министерство экономического развития, четыре законопроекта — Министерство финансов, четыре — Министерство юстиции, три законопроекта — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и один — Министерство труда и соцзащиты», — перечислил спикер и посетовал, что упускается время и может наступить момент, когда что-то будет сложно изменить.





«На сегодняшний день принят единственный закон [по развитию цифровой экономики] и тот инициирован [главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству] Павлом Крашенинниковым. 19 законов не приняты, правительство должно было их внести еще в прошлом году, на это обращаю внимание нашего полномочного представителя правительства [Александра Синенко]», — добавил Володин.





«Доля цифровой экономики в нашем ВВП составляет порядка 5% по разным оценкам, а доля цифровой экономики в странах, которые этому больше внимания уделяют и многое уже сделали, в разы больше, от 15% до 30%», — подчеркнул спикер нижней палаты и указал на то, что необходимо сделать все для развития цифровой экономики в России.





Володин предложил провести на базе «Школы 21 века» Сбербанка тематический семинар для тех, кто хотел бы повысить свою компетенцию в области цифровой экономики. «Потому что это сфера особая, и нам в любом случае необходимо и самим самообразовываться», — добавил политик.