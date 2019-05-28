Противник Порошенко призвал сограждан воздержаться от подачи исков на экс-президента

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов призвал депутатов и активных граждан страны не направлять в правоохранительные органы политически спорные заявления о преступлениях экс-президента Петра Порошенко. Свой призыв к согражданам Портнов оставил в своем Telegram-канале.





«Уважаемые депутаты и социально активные граждане, призываю вас не направлять в правоохранительные органы заявления о преступлениях Порошенко, которые вызывают дискуссию в обществе или являются спорными», — написал Портнов.





По мнению юриста, «спорные заявления» могут позволить генпрокурору Украины Юрию Луценко сохранить свою должность. Чтобы этого не произошло, основные обвинения против Порошенко должны быть «ясными для всех». Портнов приводит в пример такие преступления, вменяемые экс-президенту, как хищения в армии, мародерство, офшорные махинации, отмывание преступных доходов, неуплата налогов и узурпация власти.





«Это очень тонкая грань. Пожалуйста, держите себя в руках. Нужно сосредоточиться только на самых позорных, грязных и бесспорных преступлениях Порошенко», — считает Портнов.





Сам юрист уже подал против Петра Порошенко четыре иска, обвинив его в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов. Портнов также заявил, что составлены еще десятки заявлений против Порошенко, которые он вскоре также передаст правоохранителям.





В 2005 году Портнов защищал в суде госсекретаря Александра Зинченко, который обвинил тогдашнего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко в коррупции. Тогда Портнов проиграл Порошенко. В конце февраля 2014 года Генпрокуратура Украины потребовала задержать Портнова, который к тому моменту находился в России. Его подозревали в реализации мошеннических схем по присвоению земель бывшей президентской резиденции в Межигорье. В октябре того же года суд в Киеве частично удовлетворил апелляцию представителей Портнова.





На выборах президента Украины в 2019 году Портнов поддерживал кандидата Владимира Зеленского. 19 мая юрист вернулся на Украину.