В Москве прошли испытания коммерческого квантового телефона

Как сообщили ТАСС разработчики телефона, защищенность связи основана на «стойком симметричном шифровании сетевого трафика между абонентами с использованием протокола квантового распределения ключей». Создатели устройства заверили, что квантовые компьютеры, которые в последнее время увеличивают свою производительность, не смогут взломать их квантовый гаджет.





«Купить можно будет в 2020 году. Мы ориентируемся на начало [года]. Запускаем производство в конце 2019 года, в начале 2020 года будет пилотная поставка», — сообщил Елисеев. Глава Центра научных исследований «ИнфоТеКСа» также отметил, что полный стационарный комплект квантового телефона включает в себя сервер, клиента распределения ключей и непосредственно телефонные аппараты, поэтому в первую очередь он рассчитан на крупные фирмы, банковские структуры и госкорпорации, а не на простых пользователей.





Елисеев также отметил, что сумма комплекта для одной фирмы, составляющая на текущий момент около 100 миллионов рублей (из расчета 50 квантовых телефонов на одну компанию), может быть в дальнейшем снижена. Гендиректор компании «ИнфоТеКС» Андрей Чапчаев рассказал журналистам, что общий объем инвестиций в проект составил около 700 миллионов рублей, из которых 140 миллионов рублей — инвестиции Министерства науки и высшего образования.





В 2017 году «Известия» писали , что квантовый телефон будет представлять собой стандартный смартфон с сенсорным экраном, в котором лишь «заменят начинку». Устройство будет подключаться к компьютеру, соединенному с центральным устройством, синхронизирующим квантовые ключи. Несмотря на то, что смартфон будет защищен от прослушки, у него есть ограничения, отмечает издание — абонентами квантового канала могут быть лишь те, кто подключен к нему через оптоволокно. Соединение будет осуществляться через VipNet Connect, разработку компании «ИнфоТеКС», своего рода российский аналог Skype, отметили «Известия».





Кроме того, ведущий специалист лаборатории квантовой информатики Университета ИТМО Владимир Егоров рассказал «Известиям», что попытки создания квантового телефона уже предпринимались в 2011 году в Японии исследовательскими подразделениями компаний Toshiba и NTT. По словам ученого, в ходе эксперимента было опробовано шифрование мобильной связи и видеоконференции в режиме онлайн при помощи «доставки квантового ключа в городскую сеть».