«Угроза национальной безопасности»: шеф-редактору Sputnik Литва отказали во въезде

В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Об этом он сам 28 мая сообщил РИА Новости по телефону. Журналист прибыл в литовскую столицу в командировку, однако выйти из аэропорта ему не дали. Позднее Касема отпустили и позволили покинуть страну.





«Задержан с формулировкой «угроза национальной безопасности», закрыт въезд в страну на пять лет», — рассказал Касем. Позднее стало известно, что журналист уже покинул Литву.





В июле 2018 года в аэропорту Риги полиция безопасности Латвии задержала шеф-редактора Sputnik Латвия Валентина Роженцова. Его допросили и отпустили почти через 12 часов. Тогда журналист также прилетел в Ригу в командировку. «Меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии», — рассказывал Роженцов. По его словам, в полиции он провел всю ночь, его отпустили только утром.





В пресс-службе Spuntik тогда отметили, что давление на журналистов стало нормой в странах Балтии, так как там озабочены популярностью российского агентства, поскольку оно представляет точку зрения, отличающуюся от «единственно верной» официальной позиции властей этих государств.





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