Задержанного в Косове российского дипломата освободили

Сотрудник миссии ООН в Косове (МООНК) Михаил Краснощеков освобожден сотрудниками правоохранительных органов полупризнанного государства. Информацию об освобождении российского дипломата подтвердили в МООНК.





Краснощекова и еще одного сотрудника миссии ООН задержали 28 мая в рамках спецоперации косовских правоохранителей. МИД РФ выразил решительный протест в связи с действиями спецназа Косова и потребовал немедленно освободить гражданина РФ. Глава МООНК Захир Танин также призывал немедленно освободить задержанных.





Силы спецназа полупризнанного государства утром 28 мая провели в северных муниципалитетах Косова и Метохии операцию, в результате которой было задержано несколько человек, а двое из оказавших сопротивление силовикам получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человек, среди которых есть россиянин Краснощеков. В этот же день глава государства привел в полную готовность Вооруженные силы Сербии, а также полицейские формирования.





Косово не подчиняется Белграду с 1999 года – после операции сил НАТО против Югославии. В 2008 году Косово объявило о своей независимости. Россия, Испания, Сербия и еще несколько государств не признают этого. США и большая часть стран ЕС считают Косово независимым государством.





В начале февраля 2019 года президент Косова Хашим Тачи заявил, что Россия готова признать независимость полупризнанной республики, если Приштина согласится передать Белграду несколько районов Косова. 28 мая 2019 года в связи с задержанием Краснощекова Тачи заявил, что россиянин мешал спецназовцам и был «замаскирован под дипломата».