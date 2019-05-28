Mercedes, Hyundai и KIA пожаловались в ФСБ на суды Краснодара

Российские представительства Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar Land Rover заявили, что с 2016 года суды Краснодара «под прикрытием» исков о защите прав потребителей участвуют в мошеннической схеме по незаконному взысканию с производителей возврата стоимости машин, в несколько раз превышающей первоначальную стоимость автомобиля. Жалобы на работу судей в начале мая направили в ФСБ, генпрокурору России Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, сообщает РБК, ссылаясь на авторов коллективного обращения автопроизводителей и представляющего их интересы адвоката Максима Титаренко.





Мошенническая схема, по словам представителей автокомпаний, выглядит следующим образом: истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки новой машины с жалобами на дефекты, их интересы в судах представляет местная организация «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края». Судебные экспертизы «проводят» специалисты, которые выявляют якобы имеющийся производственный дефект у автомобиля, а сам истец даже не предоставляет машину на проверку качества, говорится в жалобе. В итоге одни и те же судьи Прикубанского, Советского, Октябрьского и Ленинского районных судов Краснодара в случае возврата машины взыскивают с производителей стоимость, в несколько раз (в ряде случаев в девять и более раз) превышающую первоначальную цену на машину, жалуются авторы обращения в ФСБ.





Hyundai в Краснодаре страдает от подобных мошеннических схем в течение трех лет. «Подобную схему мы наблюдаем с 2016 года, за эти годы уже выработался алгоритм, в том числе по формулировкам исковых заявлений и процессуальному поведению в судах», — сообщила РБК глава юридического отдела Hyundai Наталья Моисеева.





«Мы это наблюдаем уже пять лет, – сказали РБК в пресс-службе Mercedes. – Убытки насчитываются в районе десяти миллионов рублей». В пресс-службе Kia заявили, что убытки не оценивали, но «считают важным обратить внимание на сложившуюся практику». По словам адвоката Максима Титаренко, ущерб автокомпаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей





В Москве пока не распространены подобные мошеннические схемы, рассказал Daily Storm представитель столичного дилерского центра KIA Михаил Кузьмин. Однако, по его словам, сейчас в соцсетях есть объявления, в которых предлагается участие в подобном преступном алгоритме. «Эта проблема сейчас набирает обороты, но об этом в Москве никто не говорит ничего, по дилерам пока никакой шумихи нет. Я знаю, что сейчас очень активно в соцсетях развивается этот вопрос [объявления о мошеннической схеме], — рассказал Кузьмин. — В автомобиле, который получает клиент, ищется какой-то нюанс [затем подается иск о возврате стоимости машины]. Как правило, в 99% случаев дилер проигрывает в суде. Суд — на стороне потребителя».





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