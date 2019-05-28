«Спасибо президенту Зеленскому!»: Саакашвили вернули украинское гражданство

Зеленский отменил решение бывшего президента Украины Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства. Ранее в мае агентство «УНН» со ссылкой на свои источники сообщало, что экс-губернатор Одесской области Саакашвили может приехать на Украину в конце мая. Кроме того, в том же месяце Саакашвили написал письмо Зеленскому, в котором попросил вернуть ему украинский паспорт. В этом обращении грузинский политик указал, что решение о лишении его гражданства является незаконным, так как по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства.





Михаил Саакашвили говорил, что хотел бы вернуться на Украину, чтобы заняться там обучением молодых политиков и вновь встретиться со своими друзьями в этой стране. «Мне кажется, что сейчас придет огромное поколение новых людей в украинскую политику, молодежь. Молодым людям нужны подготовка и консультации. Кроме того, им нужно читать лекции», — отметил политик.





Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. С мая 2015-го по ноябрь 2016 года грузинский политик был председателем Одесской областной администрации. Однако уже в июле 2017 года гражданства Украины Саакашвили лишили, пояснив, что при его получении экс-президент Грузии предоставил ложные данные. В январе 2018 года украинский суд отказал политику в предоставлении статуса беженца, после чего его выдворили из страны.